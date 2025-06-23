Малюк раскрыл детали спецоперации Паутина: были вынуждены подкупать таможенников РФ

Украинские спецслужбы во время реализации масштабной спецоперации Паутина были вынуждены дать взятку российским таможенникам, чтобы провезти оборудование, которое подпадает под санкции.

Об этом журналистам рассказал руководитель СБУ Василий Малюк, пишет LIGA.net.

СБУ пришлось дать взятку российским таможенникам во время операции Паутина

Малюк рассказал, что для успешного проведения операции нужно было доставить на территорию России автономные домики с подсанкционной группой товаров. Именно тогда возникла необходимость дать взятку российским таможенникам.

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— Был вариант, что мы будем работать зимой. Поэтому там была система солнечных батарей, система EcoFlow батарей. Они должны были постоянно подзаряжать дроны, если мы будем работать в тех местах, где -50 градусов. Дрон должен был стартовать максимально заряженным. Эти домики ехали отдельно. И когда они должны были заехать на территорию России, то это — подсанкционная группа товаров: EcoFlow, солнечные батареи. Началась целая история, отдельно мы были вынуждены даже подкупать российских таможенников, – поделился глава СБУ.

Для миссии было привлечено 117 дронов. Производители дронов и домиков, а также водители, которые их перевозили, даже не догадывались о настоящем назначении груза.

Спецоперация СБУ Паутина: что известно

1 июня Украина атаковала российские авиабазы далеко в тылу — даже в Сибири и на Дальнем Севере. Дроны вылетали из грузовиков, оснащенных специальными домиками, и поразили вражеские самолеты.

По данным СБУ, уничтожено или повреждено 41 вражеский самолет, в частности Ту-95, Ту-22, Ту-160 и А-50.

Спецоперация началась в ноябре 2023 года в ответ на новую волну массированных обстрелов украинских городов. Целью было уничтожение российских ракетоносителей.

О Паутине знал ограниченный круг лиц, среди которых президент Владимир Зеленский и один из сотрудников СБУ, приближенный к Василию Малюку.

Глава СБУ объяснил, что дроны имели кумулятивно-фугасный заряд весом 1,6 кг, способный пробить корпус самолета и взорваться внутри. Приоритетом были топливные баки, ракеты на борту и авионика — компоненты, которые Россия не может быстро заменить.

По словам руководителя СБУ, к операции привлекли лучших операторов Центра специальных операций А Службы безопасности Украины (ЦСО А).

— Они зашли в 05:00 на пункт боевого управления, у них забрали телефоны. И началась работа: каждому была доведена цель, выделен конкретный самолет. У каждого был макет местности, который учитывал рельефы, местонахождение домиков, маршрут, как долететь. У меня были собственные макеты, вы видели фото, — рассказал Малюк.

Источник: LIGA.net

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