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У СБУ працює багато жінок-агентів, яким після операцій змінюють зовнішність — Малюк

Василь Малюк
Фото: СБУ

Голова Служби безпеки України Василь Малюк розповів, що серед агентів СБУ, які виконують операції в тилу ворога, є багато жінок.

Про це він заявив на зустрічі з журналістами.

— Наші агенти виконують задачі в тилу ворога. Ми проводимо топові операції. Ви бачили, окрім Павутини, скільки всього ми зробили. За цим стоять конкретні прізвища і конкретні обличчя, — сказав Малюк.

Жінки у лавах СБУ

За його словами, після успішних операцій цим агентам змінюють зовнішність, документи і навіть прізвище.

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—  Це справжні агентесси. І президент дуже високо цінує цих талановитих, щиро небайдужих до долі України, сміливих людей, — наголосив очільник СБУ.

Малюк також додав, що особисто підтримує зв’язок з усіма агентами і високо цінує їхню роботу.

Крім того, він розповів, що СБУ активно співпрацює з іноземними партнерами. Деякі з них не лише допомагають, а й навчаються у СБУ.

—  Вони у фільмах художніх бачать те, що ми робимо зараз власними руками. Але в багатьох речах вони дуже допомагають, і серед них є ті, кого ми називаємо бойовими побратимами, — зазначив Малюк.

Нагадаємо, СБУ викрила у Києві агентурно-бойову мережу ФСБ, яка готувала повторний замах на Дмитра Гордона.

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Василь Малюк

Джерело: СБУ

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