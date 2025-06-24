Сибига после удара РФ по Днепру: Призываем на саммитах НАТО и ЕС принять решения, демонстрирующие силу

После российского удара по Днепру Украина призвала на саммитах НАТО и Европейского Союза принять решения, которые демонстрируют силу.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Сибига об ударе по Днепру и саммите НАТО

Глава МИД Украины осудил российский удар по Днепру, в результате которого есть погибшие и раненые люди.

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По его словам, из-за обстрела поврежден обычный пассажирский поезд, школы и детские сады, больница и поликлиника.

Как заявил министр, Россия посылает сигнал террора и неприятия мира в то время, пока лидеры разных стран собираются в Гааге на саммит НАТО.

По мнению Сибиги, усиление давления на Москву — это вопрос доверия для союзников. Он считает, что это должен быть месяц давления на агрессора.

Министр иностранных дел Украины призвал участников саммитов НАТО и ЕС принять решения, которые демонстрируют силу.

В ночь на 23 июня, когда Россия осуществила ночную атаку на Украину, Сибига отметил, что на этой неделе в Европе состоятся саммиты, на которых ожидается принятие важных решений, необходимых для остановки террора Москвы.

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