Сибіга після удару РФ по Дніпру: Закликаємо на самітах НАТО і ЄС ухвалити рішення, які демонструють силу

Після російського удару по Дніпру Україна закликала на самітах НАТО і Європейського Союзу ухвалити рішення, які демонструють силу.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Сибіга про удар по Дніпру і саміт НАТО

Глава МЗС України засудив російський удар по Дніпру, внаслідок якого є загиблі та поранені люди.

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За його словами, через обстріл пошкоджено звичайний пасажирський потяг, школи та дитячі садочки, лікарню та поліклініку.

Як заявив міністр, Росія посилає сигнал терору і неприйняття миру в той час, поки лідери різних країн збираються в Гаазі на саміт НАТО.

На думку Сибіги, посилення тиску на Москву – це питання довіри для союзників. Він вважає, що це має бути місяць тиску на агресора.

Міністр закордонних справ України закликав учасників самітів НАТО і ЄС ухвалити рішення, які демонструють силу.

У ніч на 23 червня, коли Росія здійснила нічну атаку на Україну, Сибіга зазначив, що цього тижня в Європі відбудуться саміти, на яких очікується ухвалення важливих рішень, необхідних для зупинення терору Москви.

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