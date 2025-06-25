Головні події ночі 25 червня: обстріли Харкова й Запоріжжя, зустріч Зеленського з Макроном

Вночі ворог атакував дронами на Харків і Запоріжжя, поранені мирні жителі. Зеленський провів переговори з Макроном на саміті НАТО.

А у Діснейленді розгорівся гучний скандал із весіллям британця на 9-річній українці.

Що сталося за ніч 25 червня 2025 року – у добірці Фактів ICTV.

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Вибухи в Харкові

У ніч на 25 червня під час повітряної тривоги в Харкові пролунали вибухи.

Російські війська атакували місто дронами типу Shahed і Герань-2.

За словами міського голови Ігоря Терехова, внаслідок обстрілу було вражено цивільне підприємство в Київському районі міста.

Удар по Запоріжжю

Уночі російські війська завдали чотири удари по Запоріжжю, внаслідок чого постраждали двоє людей, повідомили в обласній військовій адміністрації.

Атака була спрямована на приватний сектор: пошкоджено житлові будинки, господарські споруди та автомобілі.

Обстріл Миколаївщини

Як повідомили в ОВА, протягом 24 червня та вранці 25 червня о 04:58 російські війська здійснили 11 атак дронами типу FPV по території Куцурубської громади.

Один з ударів пошкодив дах приватного будинку в селі Дмитрівка, після чого виникла пожежа, яку швидко ліквідували. Люди не постраждали.

Також 24 червня противник відкрив артилерійський вогонь та двічі атакував FPV-дронами акваторію Очаківської громади. Постраждалих не зафіксовано.

Зеленський зустрівся з Макроном

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Франції Емманюелем Макроном у межах саміту НАТО, що відбувається в Гаазі.

Зеленський зазначив, що головною темою переговорів стала координація подальших спільних дій та посилення дипломатичного тиску на Російську Федерацію.

Сторони обговорили можливість постачання додаткових французьких винищувачів Mirage для зміцнення українського повітряного флоту.

Також ішлося про інвестиції та спільне виробництво дронів-перехоплювачів.

“Церемонія весілля” за участі дитини в Діснейленді

Громадянина Великої Британії звинувачують в організації “фальшивого весілля” з дев’ятирічною українською дівчинкою в паризькому Діснейленді.

За даними французької прокуратури, 39-річного чоловіка розшукують у Великій Британії як засудженого педофіла, повідомляє BBC.

Ім’я підозрюваного не розголошується. Його затримали на світанку 21 червня прямо на території парку розваг після того, як один із “гостей” повідомив поліції про підозрілу ситуацію.

За словами заявника, його найняли, щоб він зіграв роль батька нареченої.

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