Ошибки при индексации зарплаты 2025: будет ли штраф с 1 июля

За игнорирование или неправильное применение индексации зарплаты могут налагаться штрафные санкции.

Какие могут быть ошибки при индексации зарплаты и какой штраф налагается — читайте на Фактах ICTV.

Ошибки при индексации зарплаты: сумма штрафа

Индексация заработной платы — это одна из государственных гарантий по обеспечению минимального уровня оплаты труда.

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Как предусмотрено статьей 265 Кодекса законов о труде, несоблюдение этих гарантий может обернуться штрафом в размере, вдвое превышающем минимальную зарплату на момент выявления нарушения.

Стоит обратить внимание, что такой штраф начисляется за каждого работника отдельно.

Сейчас за ошибки при индексации зарплаты придется заплатить штраф в размере 16 тыс. грн.

За нарушение правила ее исчисления штраф будет значительно меньше — одна минимальная зарплата.

Типичные ошибки при начислении индексации:

некорректное округление суммы индексационной надбавки;

ошибки в расчетах при умножении индекса потребительских цен на прожиточный минимум;

неверное определение базового месяца и другие подобные погрешности.

То есть, в случае, если индексация была проведена, но с ошибками в расчетах, работодатель может понести ответственность — наложение штрафа в размере одной минимальной заработной платы. Это считается отдельным нарушением, независимо от количества работников, которых это коснулось.

Будет ли штраф за ошибки при начислении индексации зарплаты во время военного положения

Во время военного положения предусмотрено исключение по применению штрафов за ошибки при индексации зарплаты.

В соответствии с частью 3 статьи 16 закона №2136 Об организации трудовых отношений в условиях военного положения, в период действия военного положения штрафы по ст. 265 КЗоТ не применяются, если работодатель своевременно и полностью выполняет предписание контролирующего органа об устранении нарушений, выявленных во время проверки.

Следовательно, санкций можно избежать, если:

получить официальное предписание и убедиться, что в нем четко указано, какие именно нарушения допущены и как их следует устранить согласно позиции инспектора;

устранить все нарушения в указанные сроки и письменно уведомить Гоструда о выполнении предписания.

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