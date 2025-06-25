Помилки при індексації зарплати 2025: чи буде штраф з 1 липня

За ігнорування чи неправильне застосування індексації зарплати можуть накладатися штрафні санкції.

Які можуть бути помилки під час індексації зарплати та який штраф накладається — читайте на Фактах ICTV.

Помилки при індексації зарплати: сума штрафу

Індексація заробітної плати — це одна з державних гарантій щодо забезпечення мінімального рівня оплати праці.

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Як передбачено статтею 265 Кодексу законів про працю, недотримання цих гарантій може обернутися штрафом у розмірі, що вдвічі перевищує мінімальну зарплату на момент виявлення порушення.

Наразі за помилки під час індексації зарплати доведеться заплатити штраф у розмірі 16 тис. грн. Варто звернути увагу, що такий штраф нараховується за кожного працівника окремо.

За порушення правила її обчислення, штраф буде значно меншим — одна мінімальна зарплата.

Типові помилки при нарахуванні індексації:

некоректне округлення суми індексаційної надбавки;

помилки в розрахунках при множенні індексу споживчих цін на прожитковий мінімум;

хибне визначення базового місяця та інші подібні похибки.

Тобто, якщо індексація була проведена, але з помилками в розрахунках, роботодавець може понести відповідальність — накладення штрафу в розмірі однієї мінімальної заробітної плати. Це вважається окремим порушенням, незалежно від кількості працівників, яких це зачепило.

Чи буде штраф за помилки під час нарахування індексації зарплати під час воєнного стану

Під час воєнного стану передбачено виняток щодо застосування штрафів за помилки під час індексації зарплати.

Відповідно до частини 3 статті 16 закону №2136 Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану, у період дії воєнного стану штрафи за ст. 265 КЗпП не застосовуються, якщо роботодавець вчасно та повністю виконує припис органу контролю про усунення порушень, виявлених під час перевірки.

Отже, санкцій можна уникнути, якщо:

отримати офіційний припис і впевнитися, що в ньому чітко вказано, які саме порушення допущено та як їх слід усунути згідно з позицією інспектора;

усунути всі порушення у зазначені строки та письмово повідомити Держпраці про виконання припису.

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