Бойцы ДШВ в Сумской области взяли в плен 15 военнослужащих РФ

Бойцы Десантно-штурмовых войск ВСУ совместно со смежными подразделениями взяли в плен 15 военнослужащих армии РФ на территории Сумской области.

Об этом сообщили в командовании ДШВ и показали кадры спецоперации.

Захват в плен группы оккупантов

По данным десантников, большинство из российских военных, попавших в плен, — это солдаты 810 и 155 отдельных бригад морской пехоты РФ.

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— Именно эти бригады отличались особой жестокостью в отношении украинских военнослужащих во вражеском плену, — пояснили в ДШВ.

И отмечают, что Россия ведет себя со своими военными негуманно, применяя психологическое давление и угрозы, поэтому пленным оказали необходимую медицинскую и психологическую помощь.

Они могут быть использованы для дальнейшего обмена на украинских военных, находящихся в российском плену.

По данным Генштаба, в течение суток на Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские подразделения отбили 14 атак оккупантов.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 219-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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