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Валентина Летяк, редакторка стрічки
2 хв.

Бійці ДШВ на Сумщині взяли в полон 15 військовослужбовців РФ

Російські окупанти
Фото: Getty Images

Бійці Десантно-штурмових військ ЗСУ спільно з суміжними підрозділами взяли в полон 15 військовослужбовців армії РФ на території Сумської області.

Про це повідомили у командуванні ДШВ та показали кадри спецоперації.

Захоплення в полон групи окупантів

За даними десантників, більшість із російських військових, які потрапили у полон, – це солдати 810 та 155 окремих бригад морської піхоти РФ.

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– Саме ці бригади відзначалися особливою жорстокістю щодо українських військовослужбовців у ворожому полоні, – пояснили в ДШВ.

І зауважують, що Росія поводиться зі своїми військовими негуманно, застосовуючи психологічний тиск та погрози, тому полоненим надали необхідну медичну та психологічну допомогу.

Вони можуть бути використані для подальшого обміну на українських військових, які перебувають у російському полоні.

За даними Генштабу, протягом доби на Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські підрозділи відбили 14 атак окупантів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 219-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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