Сколько ракет у России в 2025 году: что известно о запасах агрессора

ГУР обнародовало запасы вражеских ракет и БПЛА, которые имеет Россия.

Какое количество ракет есть у России по состоянию на 2025 год — читайте в материале Фактов ICTV.

Сколько ракет у России в 2025 году

Украинские эксперты оценивают, что Россия накопила около 13 тыс. ракет различной дальности и может производить до 200 в месяц.

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ГУР сообщило, что по состоянию на 15 июня 2025 года в РФ имеется следующее количество ракет:

9м723 Искандер-М — до 500 единиц (+60 каждый месяц);

9м728/9м729 Искандер-К — до 300 единиц (+20 каждый месяц);

Х-101 — до 260 единиц (+60 каждый месяц);

Х-22/Х-32 — до 280 единиц (+10 модернизированных Х-32 каждый месяц);

3м14 Калибр — более 400 единиц (+30 каждый месяц);

Х-47М2 Кинжал — до 150 единиц (+15 каждый месяц);

KN-23 — до 60 единиц.

Сколько дронов есть у России в 2025 году

По данным, на середину июня, Россия имела в наличии более 6 тыс. боевых беспилотников типа Герань-2 (Shahed-136), Гарпия-А1, а также более 6 тыс. дронов-имитаций Гербера.

По оценкам ГУР, ежедневная производственная мощность РФ составляет около 170 дронов — как ударных, так и имитационных. Известно, что в Кремле намерены до конца года повысить эту цифру до 190 единиц в сутки.

Ранее ГУР сообщало, что РФ налаживает производство реактивного Shahed-238 с дальностью 2 500 км. Так, с начала 2025 года фиксировали ряд существенных изменений в конструкции вражеских беспилотников Shahed-136 (Герань-2, Гарпия). Дроны получили новую боевую часть весом 90 кг.

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