Скільки ракет у Росії у 2025 році: що відомо про запасах агресора

ГУР оприлюднило запаси ворожих ракет та БпЛА, які має Росія.

Яка кількість ракет, що є у Росії станом на 2025 рік — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Скільки ракет у Росії у 2025 році

Українські експерти оцінюють, що Росія накопичила близько 13 тис. ракет різної дальності та може виробляти до 200 на місяць.

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ГУР повідомило, що станом на 15 червня 2025 року у РФ є така кількість ракет:

9м723 Іскандер-М — до 500 одиниць (+60 кожен місяць);

9м728/9м729 Іскандер-К — до 300 одиниць (+20 кожен місяць);

Х-101 — до 260 одиниць (+60 кожен місяць);

Х-22/Х-32 — до 280 одиниць (+10 модернізованих Х-32 кожен місяць);

3м14 Калібр — понад 400 одиниць (+30 кожен місяць);

Х-47М2 Кинджал — до 150 одиниць (+15 кожен місяць);

KN-23 — до 60 одиниць.

Скільки дронів є у Росії у 2025 році

За даними, станом на середину червня, Росія мала в наявності понад 6 тис. бойових безпілотників типу Герань-2 (Shahed-136), Гарпія-А1, а також більше 6 тис. дронів-імітацій Гербера.

За оцінками ГУР, щоденна виробнича спроможність РФ становить близько 170 дронів — як ударних, так і імітаційних. Відомо, що у Кремлі мають намір до кінця року підвищити цю цифру до 190 одиниць на добу.

Раніше ГУР повідомляло, що РФ налагоджує виробництво реактивного Shahed-238 з дальність 2 500 км. Так з початку 2025 року фіксували низку суттєвих змін у будові ворожих безпілотників Shahed-136 (Герань-2, Гарпія). Дрони отримали нову бойову частину вагою 90 кг.

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