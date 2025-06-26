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Юлія Гайдук, редакторка стрічки
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Скільки ракет у Росії у 2025 році: що відомо про запасах агресора

Ракета, пуск ракети
Фото: Unsplash

ГУР оприлюднило запаси ворожих ракет та БпЛА, які має Росія.

Яка кількість ракет, що є у Росії станом на 2025 рік — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Скільки ракет у Росії у 2025 році

Українські експерти оцінюють, що Росія накопичила близько 13 тис. ракет різної дальності та може виробляти до 200 на місяць.

Зараз дивляться

ГУР повідомило, що станом на 15 червня 2025 року у РФ є така кількість ракет:

  • 9м723 Іскандер-М — до 500 одиниць (+60 кожен місяць);
  • 9м728/9м729 Іскандер-К — до 300 одиниць (+20 кожен місяць);
  • Х-101 — до 260 одиниць (+60 кожен місяць);
  • Х-22/Х-32 — до 280 одиниць (+10 модернізованих Х-32 кожен місяць);
  • 3м14 Калібр — понад 400 одиниць (+30 кожен місяць);
  • Х-47М2 Кинджал —  до 150 одиниць (+15 кожен місяць);
  • KN-23 — до 60 одиниць.

Скільки дронів є у Росії у 2025 році

За даними, станом на середину червня, Росія мала в наявності понад 6 тис. бойових безпілотників типу Герань-2 (Shahed-136), Гарпія-А1, а також більше 6 тис. дронів-імітацій Гербера.

За оцінками ГУР, щоденна виробнича спроможність РФ становить близько 170 дронів — як ударних, так і імітаційних. Відомо, що у Кремлі мають намір до кінця року підвищити цю цифру до 190 одиниць на добу.

Раніше ГУР повідомляло, що РФ налагоджує виробництво реактивного Shahed-238 з дальність 2 500 км. Так з початку 2025 року фіксували низку суттєвих змін у будові ворожих безпілотників Shahed-136 (Герань-2, Гарпія). Дрони отримали нову бойову частину вагою 90 кг.

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