Обеспечить бригады несколькими миллионами дронов является целью на 2025 год – Умеров
Украине нужны дополнительные системы противовоздушной обороны и миллионы дронов для бригад на фронте.
Это во время встречи с журналистами подчеркнул Рустем Умеров.
Рустем Умеров об оборонных потребностях Украины
Министр обороны объявил амбициозную цель по оснащению украинских бригад дронами — несколько миллионов единиц в 2025 году.
Также анонсировал расширение системы DOT-Chain на закупку БпЛА.
— Боевые подразделения смогут самостоятельно выбирать и заказывать в системе необходимые беспилотники, тогда как государство будет оплачивать такие заказы, — пояснил глава Минобороны.
Умеров подтвердил последовательность позиции Украины по мирному урегулированию.
— Мы поддерживаем идею длительного прекращения огня и обмена всех на всех. Продолжаем работу с союзниками, в частности с США, над организацией встречи на уровне лидеров, — заявил министр.
Отдельное внимание он уделил теме противовоздушной обороны и защиты украинских городов.
По его словам, Украина нуждается в дополнительных системах ПВО и ракетах к ним, над чем работает с партнерами. В то же время уже есть действенные решения по дронам-перехватчикам.
Умеров также раскрыл детали нового масштабного проекта Build with Ukraine, который уже начали воплощать с союзниками.
В его рамках партнеры будут создавать новые заводы вместе с украинскими оборонными компаниями.
— Вооружение с этих заводов во время войны будет усиливать наших воинов, — подчеркнул министр обороны.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал открытие производства дронов и ракет в Европе в рамках программы Build with Ukraine.
По его словам, Украина будет передавать определенным государствам соответствующие технологии для организации совместного производства оружия — дронов, ракет, возможно, артиллерии, которые пойдут на нужды ВСУ и партнеров.