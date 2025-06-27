Обеспечить бригады несколькими миллионами дронов является целью на 2025 год – Умеров

Украине нужны дополнительные системы противовоздушной обороны и миллионы дронов для бригад на фронте.

Это во время встречи с журналистами подчеркнул Рустем Умеров.

Рустем Умеров об оборонных потребностях Украины

Министр обороны объявил амбициозную цель по оснащению украинских бригад дронами — несколько миллионов единиц в 2025 году.

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Также анонсировал расширение системы DOT-Chain на закупку БпЛА.

— Боевые подразделения смогут самостоятельно выбирать и заказывать в системе необходимые беспилотники, тогда как государство будет оплачивать такие заказы, — пояснил глава Минобороны.

Умеров подтвердил последовательность позиции Украины по мирному урегулированию.

— Мы поддерживаем идею длительного прекращения огня и обмена всех на всех. Продолжаем работу с союзниками, в частности с США, над организацией встречи на уровне лидеров, — заявил министр.

Отдельное внимание он уделил теме противовоздушной обороны и защиты украинских городов.

По его словам, Украина нуждается в дополнительных системах ПВО и ракетах к ним, над чем работает с партнерами. В то же время уже есть действенные решения по дронам-перехватчикам.

Умеров также раскрыл детали нового масштабного проекта Build with Ukraine, который уже начали воплощать с союзниками.

В его рамках партнеры будут создавать новые заводы вместе с украинскими оборонными компаниями.

— Вооружение с этих заводов во время войны будет усиливать наших воинов, — подчеркнул министр обороны.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал открытие производства дронов и ракет в Европе в рамках программы Build with Ukraine.

По его словам, Украина будет передавать определенным государствам соответствующие технологии для организации совместного производства оружия — дронов, ракет, возможно, артиллерии, которые пойдут на нужды ВСУ и партнеров.

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