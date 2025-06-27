Забезпечити бригади кількома мільйонами дронів є ціллю на 2025 рік – Умєров
Україні потрібні додаткові системи протиповітряної оборони та мільйони дронів для бригад на фронті.
На цьому під час зустрічі з журналістами наголосив Рустем Умєров.
Рустем Умєров про оборонні потреби України
Міністр оборони оголосив амбітну ціль щодо оснащення українських бригад дронами – кілька мільйонів одиниць у 2025 році.
Також анонсував розширення системи DOT-Chain на закупівлю БпЛА.
— Бойові підрозділи зможуть самостійно обирати та замовляти в системі необхідні безпілотники, водночас держава оплачуватиме такі замовлення, – пояснив глава Міноборони.
Умєров підтвердив послідовність позиції України щодо мирного врегулювання.
— Ми підтримуємо ідею тривалого припинення вогню та обмін всіх на всіх. Продовжуємо роботу із союзниками, зокрема зі США, над організацією зустрічі на рівні лідерів, – заявив міністр.
Окрему увагу він приділив темі протиповітряної оборони та захисту українських міст.
За його словами, Україна потребує додаткових систем ППО і ракет до них, над чим працює з партнерами. Водночас вже є дієві рішення щодо дронів-перехоплювачів.
Умєров також розкрив деталі нового масштабного проєкту Build with Ukraine, який вже почали втілювати із союзниками.
У його межах партнери створюватимуть нові заводи разом з українськими оборонними компаніями.
— Озброєння з цих заводів під час війни посилюватиме наших воїнів, – підкреслив міністр оборони.
Раніше президент України Володимир Зеленський анонсував відкриття виробництва дронів і ракет у Європі в межах програми Build with Ukraine.
За його словами, Україна передаватиме певним державам відповідні технології для організації спільного виробництва зброї – дронів, ракет, можливо, артилерії, які йтимуть на потреби ЗСУ та партнерів.