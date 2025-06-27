Зеленский поручил увеличить выплаты военным

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО О предложениях к Бюджетной декларации на 2026-2028 годы по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины.

Соответствующий указ главы государства №433/2025 обнародован на сайте Офиса президента.

Выплаты военным — что изменится

Согласно документу, Кабинету министров предписано определить в течение 2026-2028 годов основным приоритетом государственного бюджета финансирование по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины.

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В то же время Кабмин должен проработать вопрос о денежном обеспечении и увеличении выплат военным, лицам рядового, начальствующего состава и полицейским.

Кроме этого, поручено осуществить действия для обеспечения выплаты единовременной денежной помощи в случае гибели граждан и смерти в результате ранения, полученного во время действия военного положения.

В течение 2026-2028 годов Кабинет министров должен информировать Аппараты СНБО ежемесячно до 15 числа о состоянии финансирования органов сектора безопасности и обороны Украины, в частности государственных целевых оборонных программ.

В ответ они должны обеспечить контроль за соблюдением условий и сроков выполнения государственных контрактов (договоров) на закупку товаров, работ и услуг оборонного назначения, в частности состояния погашения дебиторской задолженности.

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