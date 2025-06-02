Что говорил Кароль Навроцкий об Украине: позиция новоизбранного президента Польши

Кароль Навроцкий победил на выборах и стал новоизбранным президентом Польши. Он набрал 50,9% голосов, опередив своего соперника мэра Варшавы Рафала Тшасковского, который получил 49,1%.

Факты ICTV рассказывают, что говорил Кароль Навроцкий об Украине — подробнее читайте в материале.

Кароль Навроцкий об Украине: основные тезисы

Во время предвыборной кампании Кароль Навроцкий выражал поддержку предоставлению военной помощи Украине в ее борьбе против российской агрессии.

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Однако он выступает против вступления Украины в НАТО и Европейский Союз, считая, что такие шаги возможны только после того, как наше государство признает ответственность за Волынскую трагедию 1943-1945 годов.

В прямом эфире на YouTube-канале лидера националистической и антиукраинской партии Конфедерация Славомира Менцена он подписал декларацию, в которой говорилось, в частности, о:

запрете направлять польских военных на территорию Украины;

отказе от подписания ратификации вступления Украины в НАТО.

Кароль Навроцкий отметил, что сейчас дискуссия о вступлении Украины в НАТО “лишена смысла”. Эти заявления вызвали негативную реакцию премьер-министра Польши Дональда Туска, который считает их фактически позицией Кремля.

Также 23 мая, во время теледебатов, тогда еще кандидат в президенты Польши Навроцкий заявил, что президент Украины Владимир Зеленский якобы плохо относится к Польше, а “миллионы поляков сегодня хотели бы это сказать, но не могут, потому что сразу появляется лозунг „вы говорите путинскую пропаганду“”.

Также он отметил, что Польша должна отстаивать собственные интересы, например, относительно импорта украинского зерна, но одновременно и поддерживать Украину, ведь она сдерживает агрессию России.

Во время дебатов Кароль Навроцкий все же отметил, что сделает все возможное для военной поддержки украинцев. Но он поставил под сомнение долгосрочные расходы на помощь, в частности поддержку беженцев.

Он заявил, что Польша и в дальнейшем будет оставаться открытой для украинцев, которые ищут убежище или работу. А те граждане Украины, которые работают в Польше и платят налоги, могут ожидать поддержки со стороны Польского государства.

В то же время подчеркнул, что местное население не должно оказываться в худшем положении, чем иностранцы. Навроцкий отметил, что в медицинских учреждениях первоочередной доступ к врачам и услугам должен предоставляться именно гражданам Польши. Аналогичный принцип, по его мнению, должен действовать и в школах и детских садах, то есть в приоритете должны быть польские дети.

Также он заявил, что государство не должно финансировать пенсионные выплаты для украинских граждан, а социальная помощь должна направляться прежде всего полякам.

Стоит отметить, партия Право и справедливость (ПиС), которая поддерживает Навроцкого, выступает за отмену выплат в рамках программы 800+, если дети не посещают польские учебные заведения.

Как сообщало агентство AP, риторика Навроцкого также временами напоминала риторику президента США Дональда Трампа. Например, он обвинил президента Украины Владимира Зеленского в недостаточной, по его словам, благодарности за помощь Польше.

Журналисты AP обращают внимание, что с ростом общественной усталости от помощи украинским беженцам подход Навроцкого может изменить позицию Польши с сильного союзника на условного партнера, если война затянется.

Источник : AP News

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