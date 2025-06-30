Из-за проведения профилактических ремонтов тепловых сетей Луцктепло в межотопительный период 2025 года введены графики отключения горячей воды в Луцке.

Сколько продлится отключение горячей воды в Луцке

Отключение горячей воды в Луцке началось 13 мая и продлится до конца августа. Однако это вовсе не означает, что жители города будут оставаться без горячей воды в течение нескольких месяцев.

Для каждого района города разработаны отдельные графики, согласно которым будет происходить отключение горячей воды.

Отключение горячей воды в Луцке: график

С 30 июня по 28 июля горячей воды не будет для потребителей от центральных тепловых пунктов (ЦТП) и котельных, расположенных по следующим адресам:

Улица Корсака Ивана, 2;

Улица Конякина, 24к;

Улица Защитников Украины, 43а, 10б;

Проспект Соборности, 3д, 16а, 19в, 20д, 24, 29, 44а;

Проспект Молодежи, 4г, 5в, 10к, 13г;

Улица Вячеслава Черновола, 2г;

Улица Карпенко-Карого, 11б;

Улица Героев-добровольцев, 4ж;

Улица Конякина, 7б, 8а;

Улица Кравчука, 1а, 19л, 26г;

Улица Ветеранов, 17.

Со 2 июля по 23 июля горячей воды не будет в домах, подключенных к центральной тепловой от котельной на улице Магистральной, 56, а именно на улицах:

Грабовского, 7д, 9г, 11в;

Климчука Сергея, 1е;

Ярослава Мудрого, 50в;

Гнидавская, 65а;

Бульвар Ивана Газюка, 8, 15б.

Также предусмотрены периоды отключений для отдельных адресов:

С 7 июля по 21 июля горячей воды не будет на улице Звездная, 3а и Банковая, 10г.

С 19 июля по 20 июля отключения касаются улицы 8-го Марта, 3.

Со 2 июля по 16 июля горячей воды не будет на улице Свободы, 29, проспекте Возрождения, 15б и улице Ольги Кобылянской, 15б.

С 16 июля по 30 июля отключения возможны по улицы Загороды, 3а.

С 28 июля по 11 августа горячей воды не будет на улице Независимости, 6 и улице Задворецкая, 13.

С 5 августа по 18 августа без горячей воды останутся жители улиц Ковельская, 68б и Дубновская, 32б.

С 30 июня по 14 июля отключение ожидается на ул. Шевченко, 40.

С 3 по 16 июля без горячей воды будут ул. Кривой Вал, 13б и ул. Кравчука, 11в.

С 28 июля по 11 августа отключение запланировано на ул. Владимирская, 100б.

С 1 по 14 августа без воды останутся жители ул. Шевченко, 3а и ул. Героев-добровольцев, 4д.

С 11 по 25 августа горячей воды не будет на ул. Леси Украинки, 67 и ул. Мялковского Николая, 10.

Источник: Луцкий городской совет

