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Марина Терюханова, редакторка стрічки
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Відключення гарячої води у Луцьку: графік та як довго триватимуть незручності

відключення гарячої води у Луцьку,
Фото: Pexels

Через проведення профілактичних ремонтів теплових мереж Луцьктепло у міжопалювальний період 2025 року запроваджені графіки відключення гарячої води у Луцьку. 

Коли відключать гарячу воду у Луцьку та скільки її не буде, читайте в нашому матеріалі. 

Скільки триватиме відключення гарячої води у Луцьку 

Відключення гарячої води в Луцьку почалося 13 травня і триватиме до кінця серпня. Однак це зовсім не означає, що мешканці міста залишатимуться без гарячої води протягом кількох місяців.

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Для кожного району міста розроблені окремі графіки, згідно з якими відбуватиметься відключення гарячої води. 

Відключення гарячої води у Луцьку: графік 

З 30 червня по 28 липня гарячої води не буде для споживачів від центральних теплових пунктів (ЦТП) та котелень, розташованих за такими адресами: 

  • Вулиця Корсака Івана, 2; 
  • Вулиця Конякіна, 24к; 
  • Вулиця Захисників України, 43а, 10б; 
  • Проспект Соборності, 3д, 16а, 19в, 20д, 24, 29, 44а; 
  • Проспект Молоді, 4г, 5в, 10к, 13г; 
  • Вулиця В’ячеслава Чорновола, 2г; 
  • Вулиця Карпенка-Карого, 11б; 
  • Вулиця Героїв-добровольців, 4ж; 
  • Вулиця Конякіна, 7б, 8а; 
  • Вулиця Кравчука, 1а, 19л, 26г; 
  • Вулиця Ветеранів, 17. 

З 2 липня по 23 липня гарячої води не буде у будинках, що підключені до центральної теплової від котельні на вулиці Магістральній, 56, а саме на вулицях: 

  • Грабовського, 7д, 9г, 11в; 
  • Климчука Сергія, 1е; 
  • Ярослава Мудрого, 50в; 
  • Гнідавська, 65а; 
  • Бульвар Івана Газюка, 8, 15б. 

Також передбачені періоди відключень для окремих адрес: 

  • З 7 липня по 21 липня гарячої води не буде на вулиці Зоряна, 3а та Банкова, 10г. 
  • З 19 липня по 20 липня відключення стосуються вулиці 8-го Березня, 3. 
  • З 2 липня по 16 липня гарячої води не буде на вулиці Свободи, 29, проспекті Відродження, 15б та вулиці Ольги Кобилянської, 15б. 
  • З 16 липня по 30 липня відключення можливі для вулиці Загороди, 3а. 
  • З 28 липня по 11 серпня гарячої води не буде на вулиці Незалежності, 6 та вулиці Задворецька, 13. 
  • З 5 серпня по 18 серпня без гарячої води залишаться мешканці вулиць Ковельська, 68б та Дубнівська, 32б. 
  • З 30 червня по 14 липня відключення очікується на вул. Шевченка, 40. 
  • З 3 по 16 липня без гарячої води будуть вул. Кривий Вал, 13б та вул. Кравчука, 11в. 
  • З 28 липня по 11 серпня відключення заплановано на вул. Володимирська, 100б. 
  • З 1 по 14 серпня без води залишаться мешканці вул. Шевченка, 3а та вул. Героїв-добровольців, 4д. 
  • З 11 по 25 серпня гарячої води не буде на вул. Лесі Українки, 67 та вул. Мялковського Миколи, 10. 
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Джерело: Луцька міська рада

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