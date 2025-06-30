Відключення гарячої води у Луцьку: графік та як довго триватимуть незручності

Через проведення профілактичних ремонтів теплових мереж Луцьктепло у міжопалювальний період 2025 року запроваджені графіки відключення гарячої води у Луцьку.

Коли відключать гарячу воду у Луцьку та скільки її не буде, читайте в нашому матеріалі.

Скільки триватиме відключення гарячої води у Луцьку

Відключення гарячої води в Луцьку почалося 13 травня і триватиме до кінця серпня. Однак це зовсім не означає, що мешканці міста залишатимуться без гарячої води протягом кількох місяців.

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Для кожного району міста розроблені окремі графіки, згідно з якими відбуватиметься відключення гарячої води.

Відключення гарячої води у Луцьку: графік

З 30 червня по 28 липня гарячої води не буде для споживачів від центральних теплових пунктів (ЦТП) та котелень, розташованих за такими адресами:

Вулиця Корсака Івана, 2;

Вулиця Конякіна, 24к;

Вулиця Захисників України, 43а, 10б;

Проспект Соборності, 3д, 16а, 19в, 20д, 24, 29, 44а;

Проспект Молоді, 4г, 5в, 10к, 13г;

Вулиця В’ячеслава Чорновола, 2г;

Вулиця Карпенка-Карого, 11б;

Вулиця Героїв-добровольців, 4ж;

Вулиця Конякіна, 7б, 8а;

Вулиця Кравчука, 1а, 19л, 26г;

Вулиця Ветеранів, 17.

З 2 липня по 23 липня гарячої води не буде у будинках, що підключені до центральної теплової від котельні на вулиці Магістральній, 56, а саме на вулицях:

Грабовського, 7д, 9г, 11в;

Климчука Сергія, 1е;

Ярослава Мудрого, 50в;

Гнідавська, 65а;

Бульвар Івана Газюка, 8, 15б.

Також передбачені періоди відключень для окремих адрес:

З 7 липня по 21 липня гарячої води не буде на вулиці Зоряна, 3а та Банкова, 10г.

З 19 липня по 20 липня відключення стосуються вулиці 8-го Березня, 3.

З 2 липня по 16 липня гарячої води не буде на вулиці Свободи, 29, проспекті Відродження, 15б та вулиці Ольги Кобилянської, 15б.

З 16 липня по 30 липня відключення можливі для вулиці Загороди, 3а.

З 28 липня по 11 серпня гарячої води не буде на вулиці Незалежності, 6 та вулиці Задворецька, 13.

З 5 серпня по 18 серпня без гарячої води залишаться мешканці вулиць Ковельська, 68б та Дубнівська, 32б.

З 30 червня по 14 липня відключення очікується на вул. Шевченка, 40.

З 3 по 16 липня без гарячої води будуть вул. Кривий Вал, 13б та вул. Кравчука, 11в.

З 28 липня по 11 серпня відключення заплановано на вул. Володимирська, 100б.

З 1 по 14 серпня без води залишаться мешканці вул. Шевченка, 3а та вул. Героїв-добровольців, 4д.

З 11 по 25 серпня гарячої води не буде на вул. Лесі Українки, 67 та вул. Мялковського Миколи, 10.

Джерело: Луцька міська рада

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