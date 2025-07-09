Чому рішення ЄСПЛ історичне та який механізм відповідальності для РФ — пояснює експерт

Європейський суд із прав людини 9 липня оголосив рішення по суті у справі Україна й Нідерланди проти Росії. Згідно з ним, РФ визнали винною у численних порушеннях прав людини, які відбувалися на окупованих територіях до та після 24 лютого 2022 року, а також підкреслили, що її дії мали масовий і системний характер.

Чому це рішення можна назвати історичним, які ключові його аспекти можна виокремити та які кроки мають бути зроблені надалі, аби РФ все понесла відповідальність за все скоєне – про це Фактам ICTV розповів програмний директор Командного Центру громадянських свобод Володимир Яворський.

Чому рішення ЄСПЛ є історичним

Як зауважує експерт, рішення ЄСПЛ справді є історичним, бо воно стосується окупованих територій Луганської та Донецької областей до та після 24 лютого 2022 року. Тобто воно включає і повномасштабне вторгнення і фіксує скарги щодо порушення прав людини Росією у період до 16 вересня 2022 року (припинення членства РФ у Раді Європи).

Зараз дивляться

– Якщо раніше про це були певні звіти, доповіді, то зараз це перше судове рішення, яке чітко вказує на декілька дуже важливих речей, що це РФ з 2014 року окуповувала наші території, що вона веде війну там тощо. І там є багато факторів, які засвідчені цим рішенням, – додає експерт.

Таким чином, якщо до цього рішення була ухвала лише щодо анексованого Криму, то тепер воно стосується й окупованих Луганської та Донецької областей.

До того ж, суд не лише підтвердив системні та масові порушення прав людини, вчинені РФ з 2014 року на окупованих територіях України та під час повномасштабної агресії, а й окреслив ширший правовий контекст, зауважили у Мін’юсті України.

Ключові аспекти рішення ЄСПЛ

З практичного погляду рішення ЄСПЛ має справді потужне значення. Так, якщо раніше Росія могла просто відмахнутися від звинувачень щодо скоєних нею злочинів, на які вказувала та реєструвала Україна, то тепер ці факти матимуть юридичне підтвердження. А, отже, так просто сказати “ми цього не робили” – не вийде.

Другий важливий момент – тепер Росія нестиме зобов’язання за певний перелік вчинених нею злочинів. Це стосується фактів переслідування українських громадян, арешти людей на окупованих територіях, викрадення українських дітей і незаконне переміщення їх у РФ тощо.

І третій аспект – це питання компенсації. Тобто, по всім питанням, де визнані факти порушення прав людини, а їх там тисячі, вже другим рішенням будуть встановлені конкретні розміри виплати компенсації, додає Володимир Яворський.

Таким чином, оскільки це судове рішення міжнародного суду, то тут зникне суперечка щодо багатьох дій, які чинить Росія. Щодо фільтрації, щодо арешту цивільних, щодо витіснення людей з окупованих територій, щодо пропаганди через освіту, щодо заборони української мови, щодо катування, щодо вбивств.

І так само дуже важливим аспектом рішення ЄСПЛ є те, що саме Росію визнали відповідальною за те, що стало можливим збиття рейсу MH17 над Донбасом з російського ЗРК Бук.

Яким буде механізм притягання Росії до відповідальності

Безумовно, рішення ЄСПЛ є історичним, однак, яким мають бути наступні кроки, аби РФ все ж таки заплатила за свої злочини?

Як зауважує Володимир Яворський, далі комітет міністрів Ради Європи, куди входять очільники МЗС 46 країн-членів цієї міжнародної організації, розроблятимуть програму виконання цього рішення.

– Вони мають визначити, що власне Росія повинна зробити, і вони будуть вимагати від неї це зробити, – розповідає експерт.

Після цього наступним рішенням Європейський суд має виначити фінансову компенсацію.

– Тобто, скільки власне Росія повинна заплатити, і це вже буде як міжнародний борг. Це не борг Україні, це буде борг міжнародних організацій, тому рано чи пізно Росія буде вимушена заплатити, – додає експерт.

І третій напрямок – це відкриття можливості сотням тисячам людей подавати позови на підставі рішення ЄСПЛ.

– Тобто будуть ще додаткові рішення, які передбачатимуть повернення власності, компенсацію, виплату за вбивства, за катування тощо. І рано чи пізно РФ доведеться заплатити за свої злочини – оскільки це вже рішення міжнародної інстанції та міжнародний борг РФ відповідно. Тобто, це питання часу, коли це станеться, – підбиває підсумки експерт.

А до цього рішення був лише Реєстр вбитків, де механізм компенсації за злочини РФ взагалі не передбачений. Зараз же сценарій, що кожна потерпіла людина отримає компенсацію набуває більш реалістичних форм. І ось це важливо та є справді історичним моментом.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.