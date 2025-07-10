ВИН-код военнослужащего: что это и как его получить

Штрих-код военнослужащего (ВИН-код) — индивидуальный военный номер, который выдают человеку, состоящему на воинском учете.

Этот код присваивается автоматически военнообязанному при обновлении данных через реестр военнообязанных Оберіг.

Что такое штрих-код в военном билете, как его узнать и зачем он нужен — читайте разъяснения на Фактах ICTV.

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Что означает штрих-код в военном билете

Министерство обороны Украины сообщило, что граждане, которые получают новые военно-учетные документы, должны иметь отдельный номер записи в реестре Оберіг. При этом штрих-коды (ВИН-коды) будут обязательными только при выдаче новых документов через ТЦК.

Новый образец документов генерируется в электронном виде и имеет одинаковую юридическую силу с бумажной формой. Военно-учетные документы, оформленные до 18.05.2024, остаются действительными.

В случае обновления персональных данных через ТЦК или Резерв+ (без выдачи нового военно-учетного документа) штрих-коды не являются обязательными.

Для чего нужен ВИН-код

Назначение электронного кода военнообязанного – ускорить поиск информации о конкретном человеке в большой базе данных.

ВИН-код (VIN-код) – это индивидуальный военный номер из 19 или 21 цифры, который используется для учета военнообязанных в реестре Оберіг.

С его помощью сотрудники ТЦК или полиция получают доступ к электронным военно-учетным документам.

Если такого штрихкода в военном билете или другом военно-учетном документе нет, то очевидно, что человек не обновлял данные в ТЦК.

Как узнать свой ВИН-код

ВИН-код, или электронный код военнообязанного, формируется автоматически при внесении данных о нем в реестр Оберіг. Но известны и случаи, когда людей вызывают в ТЦК для присвоения ВИН-кодов.

Чтобы его получить, необходимо обратиться в ТЦК и СП, обновить свои данные и пройти военно-врачебную комиссию. При себе следует иметь паспорт, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика и военно-учетный документ.

Когда военнообязанного ставят на учет в электронную базу Оберіг, то вносят следующие личные данные:

место рождения, место регистрации;

дату рождения;

место работы;

семейное положение;

военно-учетную специальность;

наличие или отсутствие опыта службы;

наличие отсрочки или бронирования.

После обновления данных сотрудники ТЦК или СП формируют ВИН-код. В графическом виде штрихкод может быть вклеен в военный билет или другой военно-учетный документ. Но это не обязательно, поскольку при обновлении военно-учетных данных в приложении Резерв+ его не выдают, он формируется автоматически.

Министерство обороны Украины отметило, что если лицо обновило данные через личный кабинет, то идти в ТЦК для вклеивания штрихкода не нужно.

Также, как отмечают представители ТЦК, ВИН-код не обязательно запоминать. Номер будет вписан в военный билет или в другой учетный военный документ, который есть на руках. Таким образом, в дальнейшем человека будет легче найти в базе и проверить информацию о нем.

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