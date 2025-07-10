ВІН-код військовослужбовця: що це та як його отримати

Штрих-код військовослужбовця (ВІН-код) — індивідуальний військовий номер, який видають особі, що перебуває на військовому обліку.

Цей код присвоюється автоматично кожному військовозобов’язаному за оновлення даних через реєстр військовозобов’язаних Оберіг.

Що таке штрих-код у військовому квитку, як його дізнатися і навіщо він потрібен – читайте роз’яснення на Фактах ICTV.

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Що означає штрих-код у військовому квитку

Міністерство оборони України повідомило, що громадяни, які отримують нові військово-облікові документи, повинні мати окремий номер запису в реєстрі Оберіг. При цьому штрих-коди (ВІН-коди) будуть обов’язковими тільки при видачі нових документів через ТЦК.

Новий зразок документів генерується в електронному вигляді і має однакову юридичну силу з паперовою формою. Військово-облікові документи, оформлені до 18.05.2024, залишаються дійсними.

У разі оновлення персональних даних через ТЦК або Резерв+ (без видачі нового військово-облікового документа) штрих-коди не є обов’язковими.

Для чого потрібен ВІН-код

Призначення електронного коду військовозобов’язаного – пришвидшити пошук інформації про конкретну людину у великій базі даних.

ВІН-код (VIN-код) – це індивідуальний військовий номер із 19 або 21 цифри, який використовується для обліку військовозобов’язаних у реєстрі Оберіг.

За його допомогою співробітники ТЦК або поліція отримують доступ до електронних війково-облікових документів.

Якщо такого штрихкоду у військовому квитку чи іншому військово-обліковому документі немає, тоді очевидно, що людина не оновлювала даних у ТЦК.

Як дізнатися свій ВІН-код

ВІН-код, або електронний код військовозобов’язаного, формується автоматично під час внесення даних про нього у реєстр Оберіг. Але відомі й випадки, коли людей викликають у ТЦК для присвоєння ВІН-кодів.

Щоб його отримати, необхідно звернутися до ТЦК та СП, оновити свої дані та пройти військово-лікарську комісію. При собі слід мати паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків та військово-обліковий документ.

Зокрема, військовозобов’язаного ставлять на облік в електронну базу Оберіг і вносять такі особисті дані:

місце народження, місце реєстрації;

дату народження;

місце роботи;

сімейний стан;

військово-облікову спеціальність;

наявність або відсутність досвіду служби;

наявність відстрочки чи бронювання.

Після оновлення даних співробітники ТЦК або СП формують ВІН-код. У графічному вигляді штрихкод може бути вклеєний у військовий квиток або інший військово-обліковий документ. Але це не обов’язково, оскільки під час оновлення військово-облікових даних у застосунку Резерв+ його не видають, він формується автоматично.

Міністерство оборони України зазначило, якщо особа оновила дані через особистий кабінет, то йти до ТЦК для вклеювання штрихкоду не треба.

Також, як зазначають представники ТЦК, ВІН-код не обов’язково запам’ятовувати. Номер буде вписаний у військовий квиток чи в інший обліковий військовий документ, який є на руках. Отже, надалі людину буде легше знайти в базі та перевірити інформацію про неї.

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