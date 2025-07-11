С 2026 года люди с инвалидностью получат больше возможностей для трудоустройства и достойной жизни.

Трудоустройство для людей с инвалидностью: изменения в законодательстве

С 1 января 2026 года в Украине начнут действовать новые изменения в законодательство, которые разработало Министерство социальной политики. Они должны существенно улучшить ситуацию с трудоустройством людей с инвалидностью и сделать их участие в рынке труда больше и комфортнее.

Трудоустройство для людей с инвалидностью с 2026 года, что изменится:

Вводится обязательная квота 4% . Именно столько работников с инвалидностью должны быть в компаниях как в частном, так и в государственном секторе.

. Именно столько работников с инвалидностью должны быть в компаниях как в частном, так и в государственном секторе. Отменяются устаревшие ограничения на определенные виды работ. Человек с инвалидностью сможет работать на той должности, которая не вредит его здоровью и безопасности, а также безопасна для других.

на определенные виды работ. Человек с инвалидностью сможет работать на той должности, которая не вредит его здоровью и безопасности, а также безопасна для других. Вводится социальное сопровождение для человека, который ищет работу, и для работодателя, чтобы процесс адаптации был легче.

для человека, который ищет работу, и для работодателя, чтобы процесс адаптации был легче. Теперь вместо штрафов работодателей будут поощрять. Можно будет учитывать частичную занятость или обустроить рабочее место так, чтобы оно было удобным.

Как пояснил заместитель министра социальной политики Владимир Василенко в эфире телемарафона Єдині новини, сегодня в Украине работает только 16% людей с инвалидностью, в то время как в странах ЕС этот показатель от 50 до 70%.

Новый закон должен это изменить. Главная цель – не просто выполнить квоту, а дать возможность людям с инвалидностью работать, быть частью общества и экономики, иметь достойную жизнь.

По словам заместителя министра социальной политики Владимира Василенко, сейчас в Украине работает только 420 тыс. людей с инвалидностью из более чем 3 млн. Поэтому в феврале парламент принял новый закон, который начнет работать с 1 января 2026 года.

Новые условия трудоустройства людей с инвалидностью с 2026 вводят новый подход.

— Поэтому отныне государство будет стимулировать, а не штрафовать. То есть теперь, если работодатель не будет выполнять установленные квоты, то в таком случае он может уплатить целевой взнос в фонд, — отметил Владимир Василенко.

В качестве одного из видов стимулирования работодателей рассматривается субсидия в том случае, если человек с инвалидностью не может работать со стопроцентной производительностью.

Источник : Минсоцполитики

