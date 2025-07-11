Условия трудоустройства людей с инвалидностью с 2026 года: квоты, сопровождение и новые правила
С 2026 года люди с инвалидностью получат больше возможностей для трудоустройства и достойной жизни.
Трудоустройство для людей с инвалидностью: изменения в законодательстве
С 1 января 2026 года в Украине начнут действовать новые изменения в законодательство, которые разработало Министерство социальной политики. Они должны существенно улучшить ситуацию с трудоустройством людей с инвалидностью и сделать их участие в рынке труда больше и комфортнее.
Трудоустройство для людей с инвалидностью с 2026 года, что изменится:
- Вводится обязательная квота 4%. Именно столько работников с инвалидностью должны быть в компаниях как в частном, так и в государственном секторе.
- Отменяются устаревшие ограничения на определенные виды работ. Человек с инвалидностью сможет работать на той должности, которая не вредит его здоровью и безопасности, а также безопасна для других.
- Вводится социальное сопровождение для человека, который ищет работу, и для работодателя, чтобы процесс адаптации был легче.
- Теперь вместо штрафов работодателей будут поощрять. Можно будет учитывать частичную занятость или обустроить рабочее место так, чтобы оно было удобным.
Как пояснил заместитель министра социальной политики Владимир Василенко в эфире телемарафона Єдині новини, сегодня в Украине работает только 16% людей с инвалидностью, в то время как в странах ЕС этот показатель от 50 до 70%.
Новый закон должен это изменить. Главная цель – не просто выполнить квоту, а дать возможность людям с инвалидностью работать, быть частью общества и экономики, иметь достойную жизнь.
По словам заместителя министра социальной политики Владимира Василенко, сейчас в Украине работает только 420 тыс. людей с инвалидностью из более чем 3 млн. Поэтому в феврале парламент принял новый закон, который начнет работать с 1 января 2026 года.
Новые условия трудоустройства людей с инвалидностью с 2026 вводят новый подход.
— Поэтому отныне государство будет стимулировать, а не штрафовать. То есть теперь, если работодатель не будет выполнять установленные квоты, то в таком случае он может уплатить целевой взнос в фонд, — отметил Владимир Василенко.
В качестве одного из видов стимулирования работодателей рассматривается субсидия в том случае, если человек с инвалидностью не может работать со стопроцентной производительностью.