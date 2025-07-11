ВСУ получили робота Лютник для эвакуации раненых и ведения боя
Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в ВСУ наземный роботизированный комплекс Лютник.
Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
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Как отметили в ведомстве, созданный на украинском предприятии робот-логист Лютник имеет компактные размеры: его можно транспортировать на автомобильном прицепе или даже в кузове военного пикапа или микроавтобуса.
Несмотря на компактные габариты, может перевозить до четверти тонны груза.
Компактный Лютник может выполнять широкий спектр задач.
В частности, логистических: перевозка грузов, личного состава, эвакуация раненых и т.д.
В то же время его можно использовать и как подвижную платформу для боевых модулей.
Главное преимущество робота — возможность дистанционного управления из безопасной позиции, что минимизирует риски для оператора при выполнении боевых задач.
Гусеничный робот-логист Лютник: характеристики
Роботизированный комплекс имеет следующие основные характеристики:
- герметичный корпус, изолированный от воздействия пыли и влаги;
- может работать в широком диапазоне температур окружающей среды;
- грузоподъемность до четверти тонны (250 кг);
- гусеничное шасси с электродвигателем для движения по бездорожью;
- способность преодолевать трясины, песчаные насыпи, неглубокие канавы и невысокие вертикальные препятствия;
- оснащен пулеметом калибра 7,62 мм;
- дополнительные системы для обнаружения и поражения целей, в частности ночью;
- возможность передвижения по местности со сложным рельефом.
Это не единственный гусеничный роботизированный наземный комплекс, который находится на вооружении украинской армии.
Ранее Минобороны допустило к использованию украинский беспилотный наземный комплекс Мураха.
Он способен транспортировать более полутонны груза на десятки километров.