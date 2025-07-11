ВСУ получили робота Лютник для эвакуации раненых и ведения боя

Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в ВСУ наземный роботизированный комплекс Лютник.

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

ВСУ получили Лютіка: что умеет новый украинский робот

Как отметили в ведомстве, созданный на украинском предприятии робот-логист Лютник имеет компактные размеры: его можно транспортировать на автомобильном прицепе или даже в кузове военного пикапа или микроавтобуса.

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Несмотря на компактные габариты, может перевозить до четверти тонны груза.

Компактный Лютник может выполнять широкий спектр задач.

В частности, логистических: перевозка грузов, личного состава, эвакуация раненых и т.д.

В то же время его можно использовать и как подвижную платформу для боевых модулей.

Главное преимущество робота — возможность дистанционного управления из безопасной позиции, что минимизирует риски для оператора при выполнении боевых задач.

Гусеничный робот-логист Лютник: характеристики

Роботизированный комплекс имеет следующие основные характеристики:

герметичный корпус, изолированный от воздействия пыли и влаги;

может работать в широком диапазоне температур окружающей среды;

грузоподъемность до четверти тонны (250 кг);

гусеничное шасси с электродвигателем для движения по бездорожью;

способность преодолевать трясины, песчаные насыпи, неглубокие канавы и невысокие вертикальные препятствия;

оснащен пулеметом калибра 7,62 мм;

дополнительные системы для обнаружения и поражения целей, в частности ночью;

возможность передвижения по местности со сложным рельефом.

Это не единственный гусеничный роботизированный наземный комплекс, который находится на вооружении украинской армии.

Ранее Минобороны допустило к использованию украинский беспилотный наземный комплекс Мураха.

Он способен транспортировать более полутонны груза на десятки километров.

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