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Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
3 хв.

ЗСУ отримали робота Лютік для евакуації поранених і ведення бою

Лютік
Фото: Міноборони

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у ЗCУ наземний роботизований комплекс Лютік.

Про це повідомили у пресслужбі Міноборони.

ЗСУ отримали Лютіка: що вміє новий український робот

Як зазначили у відомстві, створений на українському підприємстві робот-логіст Лютік має компактні розміри: його можна транспортувати на автомобільному причепі або навіть у кузові військового пікапа чи мікроавтобуса.

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Попри компактні габарити, може перевозити до чверті тонни вантажу.

Компактний Лютік може виконувати широкий спектр завдань.

Зокрема, логістичних: перевезення вантажів, особового складу, евакуації поранених тощо.

Водночас його можна використовувати і як рухому платформу для бойових модулів.

Головна перевага робота – можливість дистанційного керування з безпечної позиції, що мінімізує ризики для оператора під час виконання бойових завдань.

Гусеничний робот-логіст Лютік: характеристики

Роботизований комплекс має такі основні характеристики:

  • герметичний корпус, ізольований від впливу пилу та вологи;
  • може працювати за широкого діапазону температур навколишнього середовища;
  • вантажопідйомність до чверті тонни (250 кг);
  • гусеничне шасі з електродвигуном для руху бездоріжжям;
  • здатність долати трясовини, піщані насипи, неглибокі канави та невисокі вертикальні перешкоди;
  • оснащений кулеметом калібру 7,62 мм;
  • додаткові системи для виявлення та ураження цілей, зокрема вночі;
  • можливість пересування по місцевості зі складним рельєфом.

Це не єдиний гусеничний роботизований наземний комплекс, який є на озброєнні в української армії.

Раніше у Міноборони допустило до використання український безпілотний наземний комплекс Мураха.

Він здатен транспортувати понад пів тонни вантажу на десятки кілометрів.

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