ЗСУ отримали робота Лютік для евакуації поранених і ведення бою
Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у ЗCУ наземний роботизований комплекс Лютік.
Про це повідомили у пресслужбі Міноборони.
ЗСУ отримали Лютіка: що вміє новий український робот
Як зазначили у відомстві, створений на українському підприємстві робот-логіст Лютік має компактні розміри: його можна транспортувати на автомобільному причепі або навіть у кузові військового пікапа чи мікроавтобуса.
Попри компактні габарити, може перевозити до чверті тонни вантажу.
Компактний Лютік може виконувати широкий спектр завдань.
Зокрема, логістичних: перевезення вантажів, особового складу, евакуації поранених тощо.
Водночас його можна використовувати і як рухому платформу для бойових модулів.
Головна перевага робота – можливість дистанційного керування з безпечної позиції, що мінімізує ризики для оператора під час виконання бойових завдань.
Гусеничний робот-логіст Лютік: характеристики
Роботизований комплекс має такі основні характеристики:
- герметичний корпус, ізольований від впливу пилу та вологи;
- може працювати за широкого діапазону температур навколишнього середовища;
- вантажопідйомність до чверті тонни (250 кг);
- гусеничне шасі з електродвигуном для руху бездоріжжям;
- здатність долати трясовини, піщані насипи, неглибокі канави та невисокі вертикальні перешкоди;
- оснащений кулеметом калібру 7,62 мм;
- додаткові системи для виявлення та ураження цілей, зокрема вночі;
- можливість пересування по місцевості зі складним рельєфом.
Це не єдиний гусеничний роботизований наземний комплекс, який є на озброєнні в української армії.
Раніше у Міноборони допустило до використання український безпілотний наземний комплекс Мураха.
Він здатен транспортувати понад пів тонни вантажу на десятки кілометрів.