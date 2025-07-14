Умєров та Келлог обговорили спільне виробництво зброї, зокрема ППО

Міністр оборони Рустем Умєров та спеціальний представник президента США Кіт Келлог обговорили поглиблення співпраці у сфері безпеки та розвиток спільних оборонних проєктів, зокрема локалізацію виробництва озброєнь в Україні та країнах Європи.

Про це повідомляє Міноборони України.

Зустріч Умєрова та Келлога: що відомо

За словами міністра оборони, відбулася “предметна та відверта розмова” щодо шляхів досягнення стійкого та справедливого миру.

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Особливий акцент був зроблений на проєктах, які передбачають спільне виробництво критично важливого озброєння.

– Зокрема, йдеться про системи ППО та інші критично важливі напрямки. Деякі з них уже реалізуються, інші – готуються до запуску. Вони зміцнюють не лише Україну, а й наших союзників, – зазначив міністр.

Умєров підкреслив, що Україна володіє унікальним бойовим досвідом, особливо у сфері використання безпілотних літальних апаратів, і готова ділитися цим досвідом із партнерами.

Частину масштабних спільних ініціатив можна реалізовувати за участю європейських партнерів або за рахунок заморожених російських активів, – додав очільник Міноборони.

Нагадаємо, Келлог зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Вони обговорили подальші кроки у протистоянні російській агресії.

Зустріч відбулася на тлі нещодавньої заяви президента США Дональда Трампа про намір надати Україні нові пакети озброєння, зокрема системи Patriot.

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