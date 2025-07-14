Умєров та Келлог обговорили спільне виробництво зброї, зокрема ППО
Міністр оборони Рустем Умєров та спеціальний представник президента США Кіт Келлог обговорили поглиблення співпраці у сфері безпеки та розвиток спільних оборонних проєктів, зокрема локалізацію виробництва озброєнь в Україні та країнах Європи.
Про це повідомляє Міноборони України.
Зустріч Умєрова та Келлога: що відомо
За словами міністра оборони, відбулася “предметна та відверта розмова” щодо шляхів досягнення стійкого та справедливого миру.
Особливий акцент був зроблений на проєктах, які передбачають спільне виробництво критично важливого озброєння.
– Зокрема, йдеться про системи ППО та інші критично важливі напрямки. Деякі з них уже реалізуються, інші – готуються до запуску. Вони зміцнюють не лише Україну, а й наших союзників, – зазначив міністр.
Умєров підкреслив, що Україна володіє унікальним бойовим досвідом, особливо у сфері використання безпілотних літальних апаратів, і готова ділитися цим досвідом із партнерами.
Частину масштабних спільних ініціатив можна реалізовувати за участю європейських партнерів або за рахунок заморожених російських активів, – додав очільник Міноборони.
Нагадаємо, Келлог зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Вони обговорили подальші кроки у протистоянні російській агресії.
Зустріч відбулася на тлі нещодавньої заяви президента США Дональда Трампа про намір надати Україні нові пакети озброєння, зокрема системи Patriot.