Военное положение и мобилизацию в Украине продлили еще на 90 дней

Верховная Рада Украины одобрила продление военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 дней – до начала ноября 2025 года.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

В Украине продлили военное положение и всеобщую мобилизацию: что известно

За решение о продлении военного положения проголосовали 320 депутатов, а за продление мобилизации — 304 народных избранника. Военное положение и мобилизация будут продлены с 7 августа еще на 90 дней — до 5 ноября 2025 года.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации еще на 90 дней.

Речь идет о проекте закона об утверждении указа президента О продлении срока действия военного положения в Украине (№13471) и законопроекте №13472 об утверждении указа президента О продлении срока проведения всеобщей мобилизации.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения РФ Украина регулярно продлевала военное положение и мобилизацию:

с 24 февраля по 25 мая 2022 года

с 25 мая по 23 августа 2022 года

с 23 августа по 21 ноября 2022 года

с 21 ноября 2022 года до 19 февраля 2023 года

с 19 февраля до 20 мая 2023 года

с 20 мая до 18 августа 2023 года

с 18 августа до 16 ноября 2023 года

с 16 ноября 2023 до 14 февраля 2024 года

с 14 февраля до 13 мая 2024 года

с 13 мая до 11 августа 2024 года

с 11 августа до 9 ноября 2024 года

с 10 ноября 2024 года до 7 февраля 2025 года

с 8 февраля до 9 мая 2025 года

с 9 мая по 7 августа 2025 года

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