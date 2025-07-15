Воєнний стан та мобілізацію в Україні продовжили ще на 90 днів

Верховна Рада України схвалила продовження воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів – до початку листопада 2025 року.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.

В Україні продовжили воєнний стан та загальну мобілізацію: що відомо

За рішення про продовження воєнного стану проголосували 320 депутатів, а за продовження мобілізації – 304 народні обранці. Воєнний стан та мобілізацію буде продовжено з 7 серпня ще на 90 днів – до 5 листопада 2025 року.

Зараз дивляться

Раніше президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти щодо продовження воєнного стану та мобілізації ще на 90 днів.

Йдеться про проєкт закону про затвердження указу президента Про продовження строку дії воєнного стану в Україні (№13471) та законопроєкт №13472 про затвердження указу президента Про продовження терміну проведення загальної мобілізації.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення РФ Україна регулярно продовжувала воєнний стан та мобілізацію:

з 24 лютого до 25 травня 2022 року

з 25 травня до 23 серпня 2022 року

з 23 серпня до 21 листопада 2022 року

з 21 листопада 2022 року до 19 лютого 2023 року

з 19 лютого до 20 травня 2023 року

з 20 травня до 18 серпня 2023 року

з 18 серпня до 16 листопада 2023 року

з 16 листопада 2023 до 14 лютого 2024 року

з 14 лютого до 13 травня 2024 року

з 13 травня до 11 серпня 2024 року

з 11 серпня до 9 листопада 2024 року

з 10 листопада 2024 року до 7 лютого 2025 року

з 8 лютого до 9 травня 2025 року

з 9 травня до 7 серпня 2025 року

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.