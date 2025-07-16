РФ масово застосовує дрони та стягнула мобілізованих з “ЛДНР”: ситуація на Покровському напрямку

Ситуація на Покровському напрямку важка, але контрольована, ворог з великою інтенсивністю застосовує дрони.

Застосування дронів на Покровському напрямку

Російські військові постійно намагаються просуватися на позиції, розповів в ефірі телемарафону Єдині новини головний сержант зводу безпілотних авіаційних комплексів 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади десантно-штурмових військ Кирило Федеренков. Однак наші військові стримують ворога, ситуація контрольована.

До того ж, РФ постійно застосовує дрони, їх кількість у небі постійно зростає.

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– Так, велика кількість дронів і оптоволокно, і звичайних FPV, і вони збільшують відстань і кількість їх присутності як на позиціях, так і на тилових містах, які знаходяться поза лінією відповідальності нашої бригади, – додав він.

Противник використовує на Покровському напрямку піхотні групи, техніку у вигляді мотоциклів або баггів.

– В принципі, неважливо, хто їде, піхота, техніка, ми намагаємося тримати будь-яке пересування ворога, – додав він.

До того ж, армія РФ стягнула на Покровський напрямок як мобілізованих росіян, так і мобілізованих із так званих ЛНР та ДНР.

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В принципі, неважливо, хто їде, піхота, техніка, ми намагаємося тримати будь-яке пересування ворога.

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