Любовь под звуки тревог: количество зарегистрированных браков и разводов в 2025 году

Несмотря на войну, нестабильность и тревоги, украинцы продолжают не только бороться за будущее, но и строить семьи.

Данные Министерства юстиции за первое полугодие 2025 года показывают, что украинцы продолжают активно жениться.

И хотя в некоторых регионах война внесла свои коррективы, институт семьи остается прочной опорой для многих. О количестве зарегистрированных браков и разводов в Украине в 2025 году, читайте в нашем материале.

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На основе отчета Минюста за I полугодие 2025 года мы выяснили, в каких областях Украины регистрируют больше всего браков и разводов. Также определили регионы, где семейные союзы оказываются самыми крепкими, а где чаще всего распадаются.

Сколько браков зарегистрировали в Украине в I полугодии 2025 года

В Украине в 2025 году было зарегистрировано 68 595 браков. В среднем на каждые 5,4 заключенных брака приходится один развод. Но по регионам ситуация очень разная, ведь где-то браки значительно крепче, а где-то количество разводов сравнительно большое.

Рекордное количество браков в Украине зарегистрировано в Киеве. Здесь зафиксировано 14 411 бракосочетаний. Далее следует Днепропетровская область (5 795) и Львовская область (4 735).

Наименьшее количество зарегистрированных браков 2025 году зафиксировано в пострадавших от войны регионах. Это Херсонская, ведь здесь только 217 регистраций, и Донецкая (544) области.

Сколько разводов зарегистрировали в Украине в 2025 году: анализ по регионам

Общее количество разводов в Украине за первые шесть месяцев 2025 года — 12 691. Разводов больше всего в Киеве — 1 780, что соответствует и общей численности населения. Далее следуют Днепропетровская (1 252) и Харьковская (889) области.

Меньше всего разводов в Херсонской (50), Донецкой (99), а также в Закарпатской (171) и Черновицкой (239) областях.

Где браки самые крепкие: регионы с вдохновляющим соотношением

Лучшее соотношение браков к разводам в Закарпатской области (8,29) — почти девять браков на один развод.

Следом идут Ровенская (7,86), Киев (8,09), Волынская (6,37) и Львовская (6,29) области. Это преимущественно западные регионы, где сильные семейные связи.

Где браки не на всю жизнь

Самые низкие показатели прочности браков в Запорожской области (3,92), Харьковской (4,17), Житомирской (4,22) и Полтавской (4,27).

Там в среднем на каждые четыре брака приходится один развод. Это связано со стрессом, эвакуациями, разлуками и другим влиянием войны на семьи.

Источник : Минюст

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