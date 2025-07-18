Вступление в ЕС: Стефанишина назвала четкие цели Украины до 2027 года

Специальная уполномоченная президента Украины по вопросам развития сотрудничества с США Ольга Стефанишина, которая ранее занимала должность вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, заявила, что задача в процессе подготовки Украины ко вступлению в ЕС до конца 2027 года — не изменилась.

Об этом она сказала в интервью изданию Европейская правда.

Цели в процессе вступления Украины в ЕС

У Стефанишиной спросили, каковы цели украинских властей в процессе вступления в Европейский Союз.

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— Открыть все кластеры в 2025 году. Завершить изменение законодательства, чтобы оно полностью соответствовало праву ЕС — до конца 2027 года, — сказала она.

Стефанишина отметила, что даже сейчас все обязательства, которые мы на себя берем в рамках переговорного процесса без переходных периодов, ограничивались сроком конец 2027 года.

— То есть у нас есть 2025-26 год на разработку решений и 2026-27 год на принятие, — отметила она.

По ее словам, сейчас готовится программа адаптации, где это должно быть отражено. Был запущен большой проект ЕС Ukraine2EU, который помогает в этом. Есть эксперты, есть методологическая база, есть наработки.

Она добавила, что как только будут отчеты Еврокомиссии по каждому из кластеров — можно будет даже частями утверждать эту программу по каждому из направлений.

Стефанишина подчеркнула, что она не имеет оснований говорить о возможном изменении целей на менее амбициозные.

Напомним, 17 июля президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Стефанишиной на должность специального уполномоченного президента Украины по вопросам развития сотрудничества с США.

Также он подал ее на утверждение на должность посла Украины в США.

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