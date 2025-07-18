Вступ до ЄС: Стефанішина назвала чіткі цілі України до 2027 року

Спеціальна уповноважена президента України з питань розвитку співробітництва зі США Ольга Стефанішина, яка раніше обіймала посаду віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, заявила, що завдання у процесі підготовки України до вступу в ЄС до кінця 2027 року – не змінилося.

Про це вона сказала в інтерв’ю виданню Європейська правда.

Цілі у процесі вступу України до ЄС

У Стефанішиної запитали, якими є цілі української влади у процесі вступу до Європейського Союзу.

Зараз дивляться

— Відкрити всі кластери у 2025 році. Завершити зміну законодавства, щоб воно повністю відповідало праву ЄС – до кінця 2027 року, – сказала вона.

Стефанішина зауважила, що навіть зараз усі зобов’язання, які ми на себе беремо у межах переговорного процесу без перехідних періодів, обмежувалися терміном кінець 2027 року.

— Тобто у нас є 2025-26 рік на розробку рішень і 2026-27 рік на ухвалення, – зауважила вона.

За її словами, зараз готується програма адаптації, де це має бути відображено. Було запущено великий проєкт ЄС Ukraine2EU, який допомагає в цьому. Є експерти, є методологічна база, є напрацювання.

Вона додала, що як тільки будуть звіти Єврокомісії з кожного з кластерів – можна буде навіть частинами затверджувати цю програму за кожним із напрямків.

Стефанішина наголосила, що вона не має підстав говорити про можливу зміну цілей на менш амбітні.

Нагадаємо, 17 липня президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Стефанішиної на посаду спеціальної уповноваженої президента України з питань розвитку співробітництва зі США.

Також він подав її на затвердження на посаду посла України в США.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.