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Шмигаль і Федоров узгодили масштабування дронів-перехоплювачів

Шмигаль Федоров
Фото: Міноборони

Міністр оборони Денис Шмигаль розповів про зустріч із першим віцепрем’єр-міністром – міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Шмигаль обговорив із Федоровим співпрацю в обороні

За словами Шмигаля, на зустрічі вони обговорили ключові напрями взаємодії у розвитку оборонних технологій та інновацій.

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Особливу увагу приділили масштабуванню вже ефективних на полі бою рішень – зокрема дронів-перехоплювачів, які демонструють значні результати у боротьбі з Шахедами.

Шмигаль наголосив на важливості швидкого знаходження та впровадження антидронових рішень – це завдання, яке поставив президент.

– Говорили також про виробництво зброї та запуск нових рішень, здатних змінити ситуацію на фронті. Працюємо над дерегуляцією у сфері передання та списання дронів, аби військові отримували необхідне без зайвої бюрократії, – повідомив міністр оборони.

Шмигаль подякував Федорову за дієву співпрацю, зазначивши, що робота над спільними напрямами продовжується.

Нагадаємо, 17 липня Верховна Рада проголосувала за призначення Дениса Шмигаля новим міністром оборони. За це проголосували 267 народних обранців.

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Денис ШмигальМіноборони УкраїниМихайло Федоров
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