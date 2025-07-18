Украина получила первую партию танков Abrams от Австралии

Первая партия танков из Австралии предоставлена Вооруженным силам Украины для усиления обороны в условиях российской агрессии.

Об этом пишет The Guardian.

ВСУ получили партию танков Abrams из Австралии

Австралия обязалась предоставить Украине 49 танков Abrams общей стоимостью $245 млн.

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Министр обороны Австралии Ричард Марлез заявил, что эти танки усилят огневую мощь украинской армии и дополнят другое военное оборудование, которое предоставляют союзники для сдерживания российского вторжения.

— Австралия остается непоколебимой в своей поддержке Украины и в стремлении к справедливому и прочному миру, — подчеркнул Марлз.

Большинство танков уже доставлено, финальная партия ожидается в ближайшие месяцы. Точное количество пока не обнародовано.

По данным Управления ООН по правам человека, российские ракетные и дронные удары в Украине бьют антирекорды по количеству атак на гражданское население.

Июнь стал самым смертоносным месяцем для мирных жителей за последние три года.

В августе Австралия планирует отправить в Европу самолет Wedgetail для обеспечения защиты гуманитарных коридоров, по которым доставляется помощь в Украину.

— Австралия стоит плечом к плечу с Украиной, — заявил министр оборонной промышленности Австралии Пэт Конрой.

С начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года Австралия уже предоставила Украине помощь на сумму более $1,5 млн.

Сотрудничество Австралии и Украины

Ведутся переговоры между Австралией и Украиной о заключении необязательного пакта о безопасности — подобные соглашения уже есть с более чем двумя десятками других стран.

Такие договоренности не являются юридически обязательными и не предусматривают совместных гарантий безопасности или обороны, однако определяют направления сотрудничества.

Ожидается, что будущее соглашение между Австралией и Украиной будет охватывать военную помощь и другие формы сотрудничества.

Кроме того, стороны готовятся подписать отдельное соглашение об избежании двойного налогообложения, которое должно стимулировать инвестиции в Украину для ее послевоенного восстановления.

Передача танков совпала по времени с новой гуманитарной инициативой ООН и партнеров — кампанией по сбору сотен миллионов долларов для поддержки украинцев зимой, когда Россия, вероятно, будет атаковать критическую инфраструктуру.

План зимней помощи предусматривает оказание гуманитарной поддержки более 1,7 млн человек в период с октября 2025 года по март 2026 года.

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