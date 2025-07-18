Україна отримала першу партію танків Abrams від Австралії

Перша партія танків із Австралії надана Збройним силам України для посилення оборони в умовах російської агресії.

Про це пише The Guardian.

ЗСУ отримали партію танків Abrams від Австралії

Австралія зобов’язалася надати Україні 49 танків Abrams загальною вартістю $245 млн.

Зараз дивляться

Міністр оборони Австралії Річард Марлез заявив, що ці танки посилять вогневу міць української армії та доповнять інше військове обладнання, яке надають союзники для стримування російського вторгнення.

– Австралія залишається непохитною у своїй підтримці України та у прагненні до справедливого й тривалого миру, – підкреслив Марлз.

Більшість танків уже доставлено, фінальна партія очікується в найближчі місяці. Точну кількість наразі не оприлюднено.

За даними Управління ООН з прав людини, російські ракетні та дронові удари в Україні б’ють антирекорди за кількістю атак на цивільне населення.

Червень став найсмертоноснішим місяцем для мирних жителів за останні три роки.

У серпні Австралія планує відправити в Європу літак Wedgetail для забезпечення захисту гуманітарних коридорів, якими доставляється допомога до України.

– Австралія стоїть пліч-о-пліч з Україною, – заявив міністр оборонної промисловості Австралії Пет Конрой.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року Австралія вже надала Україні допомоги на понад $1,5 млн.

Співпраця Австралії та України

Тривають переговори між Австралією та Україною щодо укладення необов’язкового безпекового пакту – подібні угоди вже мають понад два десятки інших країн.

Такі домовленості не є юридично зобов’язуючими та не передбачають спільних гарантій безпеки чи оборони, однак окреслюють напрями співпраці.

Очікується, що майбутня угода між Австралією та Україною охоплюватиме військову допомогу та інші форми співпраці.

Крім того, сторони готуються підписати окрему угоду про уникнення подвійного оподаткування, яка має стимулювати інвестиції в Україну для її післявоєнного відновлення.

Передача танків збіглася в часі з новою гуманітарною ініціативою ООН та партнерів – кампанією збору сотень мільйонів доларів для підтримки українців узимку, коли Росія ймовірно атакуватиме критичну інфраструктуру.

План зимової допомоги передбачає надання гуманітарної підтримки понад $1,7 млн людей у період з жовтня 2025 року до березня 2026-го.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.