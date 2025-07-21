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Анастасія Гевко, редакторка стрічки
4 хв.

У Кабміні перейменовують та ліквідують низку міністерств: що змінилося

Кабмін
Фото: Depositphotos

21 липня в уряді перейменували та ліквідували низку міністерств.

Про це повідомив перепризначений постійним представником уряду у Верховній Раді України Тарас Мельничук.

Перейменування та ліквідація міністерств – що змінилось

За словами Мельничука, зміни стосуватимуться одразу кількох міністерств. 

Зараз дивляться

Міністерство соціальної політики України перейменують на Міністерство соціальної політики, сімʼї та єдності.

Міністерство національної єдності приєднають до Міністерства соціальної політики, сімʼї та єдності.

– Установлено, що Міністерство національної єдності продовжує виконувати функції та повноваження у визначених сферах до завершення здійснення заходів із приєднання до Міністерства соціальної політики, сімʼї та єдності, якому передаються функції та повноваження Міністерства національної єдності, – уточнив представник.

Він додав, що майно та бюджетні призначення за 2025 рік реорганізованого Міністерства нац’єдності передадуть Міністерству соціальної політики, сімʼї та єдності, як правонаступнику. 

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Тим часом Міністерство економіки України перейменують на Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Міністерство аграрної політики та продовольства та Міністерство захисту довкілля вирішили ліквідувати. Їхні функції передадуть Міністерству економіки, довкілля та сільського господарства України, разом із майном, правами та обов’язками.

– Утворено комісії з ліквідації Міністерства аграрної політики та продовольства та Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів. Затверджено Положення про Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України, – додав Мельничук. 

Крім того, ліквідують Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості. Його функції передають Міністерству оборони разом із майном, правами та обов’язками. 

Уряд утворив комісії з ліквідації міністерств, а також створив нову редакцію Положення про Міністерство оборони України, яким передбачено, що Міноборони є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує: 

  • державну політику з питань національної безпеки у воєнній сфері, сфері оборони та військового будівництва у мирний час та особливий період; 
  • державну промислову політику, державну військово-промислову політику, державну політику у сфері оборонно-промислового комплексу, в авіабудівній галузі;
  • забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері космічної діяльності.

Нагадаємо, 17 липня Верховна Рада 267 голосами схвалила призначення Дениса Шмигаля новим міністром оборони

Крім того 17 липня Верховна Рада проголосувала за новий склад Кабінету міністрів України (КМУ). 

Джерело: Тарас Мельничук

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