Співробітник СБУ вимагав $300 тис. в організатора схеми виїзду за кордон – НАБУ

Слідство щодо вимагання співробітником СБУ хабарю у розмірі $300 тис. завершено.

Вимагання хабарю $300 тис. співробітником СБУ

НАБУ і САП відкрили матеріали справи за підозрою начальника сектору Департаменту захисту національної державності СБУ та ще двох осіб у вимаганні неправомірної вигоди, повідомляє НАБУ.

За інформацією слідства, посадовець СБУ зі спільниками вимагав $300 тис. у особи, стосовно якої вчиняв оперативний супровід у справі щодо організації незаконного переправлення за кордон військовозобов’язаних.

Зараз дивляться

– За це обіцяв знищити частину матеріалів справи та розкрити вже встановлені факти. У разі відмови погрожував вжити заходів для притягнення особи до кримінальної відповідальності за більш суворими статтями, – пише відомство.

Після одержання частини неправомірної вигоди у сумі $72 тис. зловмисникам повідомили про підозру.

Дії посадовця СБУ кваліфіковані за ч. 4 ст. 368 КК України, його спільників – за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України.

Нагадаємо, що 21 липня СБУ та ОГПУ провели щонайменше 70 обшуків стосовно співробітників НАБУ.

У САП зазначили, що СБУ прийшла з перевіркою без офіційного попередження, коли керівництво НАБУ і САП перебуває у закордонному відрядженні.

А вже 22 липня Рада проголосувала за законопроєкт №12414, що обмежує повноваження НАБУ та САП, який внесли до парламенту днем раніше.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.