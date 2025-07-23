Зеленський подасть новий законопроєкт щодо НАБУ і САП

Президент Володимир Зеленський запропонує Верховній Раді законопроєкт, який “забезпечить силу системі правопорядку”.

Про це глава держави розповів у вечірньому зверненні у середу, 23 липня.

Зеленський анонсував новий законопроєкт по НАБУ та САП

Глава держави прозвітував про низку нарад із урядовцями, представниками МВС, СБУ, НАБУ, ДБР, САП, Офісу генпрокурора та НАЗК.

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За його словами, вони домовилися, що керівники інституцій разом запропонують план дій та конкретних кроків, які можуть зміцнити силу права в Україні.

– Звісно, усі почули те, що кажуть люди цими днями – в соціальних мережах, один одному, на вулицях. Це все недаремно. Проаналізували всі занепокоєння, всі аспекти того, що варто змінити і що має бути активізовано, – сказав він.

Зеленський повідомив, що запропонує Верховній Раді законопроєкт, який “забезпечить силу системі правопорядку”. За словами президента, не буде жодного російського впливу чи втручання в діяльність правоохоронних органів.

Він наголосив, що всі норми для забезпечення незалежності антикорупційних інституцій будуть.

Глава держави також зазначив, що очікує від керівників правоохоронних та антикорупційних органів, а також від генпрокурора пропозицій щодо ефективних норм. За його словами, відповідний президентський законопроєкт буде реалізовано в межах стратегії трансформації держави.

Рада збереться наступного тижня

Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що наступного тижня скличуть Верховну Раду, щоб скасувати ухвалені норми щодо НАБУ та САП.

Він додав, що дата поки невідома. За його словами, велику роль в цьому зіграла категорична позиція партнерів та протести.

Раніше Железняк повідомляв, що парламент “пішов на канікули” на чотири тижні до 20-х дат серпня.

Ситуація довкола НАБУ та САП

22 липня Верховна Рада проголосувала в цілому за законопроєкт № 12414 про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України, що фактично знищують незалежність НАБУ і САП.

В антикорупційних органах кажуть, що ці правки передбачають підпорядкування діяльності НАБУ та САП генпрокурору.

Після голосування у ВР у низці міст України спалахнули мітинги проти законопроєкту №12414. У Києві на акцію протесту прийшли щонайменше 1,2 тис. людей – вони зібралися на площі біля Національного театру імені Івана Франка.

У Єврокомісії висловили стурбованість ухваленим законопроєктом. Глава ЄК Урсула фон дер Ляєн контактувала з цього питання із президентом Зеленським.

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