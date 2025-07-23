Еврокомиссия обеспокоена законом о НАБУ и САП – фон дер Ляйен позвонила Зеленскому

В Еврокомиссии очень обеспокоены принятием закона, который фактически подчиняет НАБУ и САП генеральному прокурору.

Как заявил спикер Еврокомиссии Гийом Мерсье, Брюссель уже обратился к Киеву с требованием объяснений на высшем уровне.

Закон о НАБУ и САП: реакция Еврокомиссии

Спикер отметил, что Еврокомиссия крайне обеспокоена принятием закона, который существенно ослабляет полномочия украинских антикоррупционных органов.

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— Обе институции, НАБУ и САП, широко считаются краеугольными камнями верховенства права в Украине. Они играют ключевую роль в повестке дня реформ Украины и должны быть независимыми, чтобы бороться с коррупцией и сохранять общественное доверие, — подчеркнул Мерсье, которого цитирует Европейская правда.

По его словам, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после этих событий связалась с президентом Украины Владимиром Зеленским, выразив свое серьезное беспокойство. Она также попросила у Киева объяснений.

– Уважение к верховенству права и борьба с коррупцией – это основные принципы ЕС. От Украины как страны-кандидата ожидают полного соблюдения этих стандартов. Компромиссы здесь невозможны, – заявил спикер.

Накануне Мерсье, говоря о беспокойстве в Брюсселе, сказал, что на данный момент ЕС не планирует поднимать вопрос о приостановке финансовой помощи Украине из-за действий украинской власти в отношении НАБУ и САП.

Что предшествовало

22 июля Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект №12414 о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины, которые фактически уничтожают независимость НАБУ и САП.

В антикоррупционных органах говорят, что эти правки предусматривают подчинение деятельности НАБУ и САП генеральному прокурору.

21 июля сотрудники СБУ и Офиса генпрокурора провели не менее 70 обысков в отношении 15 сотрудников НАБУ.

Основаниями для этих следственных действий в большинстве случаев называются участие отдельных лиц в ДТП, а некоторым работникам инкриминируют возможные связи с РФ.

После голосования в Раде в нескольких городах Украины вспыхнули митинги против законопроекта №12414. В Киеве на акцию протеста пришли не менее 1,2 тыс. человек — они собрались на площади возле Национального театра имени Ивана Франко.

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