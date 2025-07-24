Обстрел Харькова КАБами: ранены 37 человек, среди них — дети

24 июля российские войска нанесли авиаудар по густонаселенному микрорайону Харькова, применив две управляемые авиабомбы весом по 250 кг.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

Атака Харькова 24 июля: что известно

Обстрел произошел среди белого дня, когда на улице находились люди. По предварительным данным, жертв удалось избежать, однако количество пострадавших возросло до 37 человек, среди них есть дети.

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В результате удара повреждены 20 жилых домов: 17 многоэтажек и 3 частных домохозяйства в Шевченковском и Холодногорском районах города. Взрывной волной выбито не менее 612 окон, однако окончательные данные будут после завершения поквартирного обследования.

Также получили повреждения производственный цех текстильного предприятия, админздание и склад коммунального предприятия. Повреждено дорожное покрытие, уничтожено 7 автомобилей, еще 18 — серьезно повреждены.

Рядом с местом попадания расположена электроподстанция. Ее повреждения не критичны, и энергетики планируют полностью восстановить электроснабжение до конца суток.

На месте работают коммунальщики, спасатели, полиция, медики, волонтеры, а также отряд быстрого реагирования «Красного Креста». Начаты работы по закрытию выбитых окон, но части домов нужно предварительно убрать осколки стекла.

25 июля рядом с местом обстрела будет работать мобильный ЦПАУ — жители смогут подать заявки на компенсацию в рамках программы еВідновлення.

Потребности в эвакуации пока нет — жители пытаются самостоятельно восстановить дома. Однако городские власти готовы предоставить временное жилье в общежитиях, если ситуация изменится.

Харьковская городская власть призывает жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и обязательно прятаться в укрытиях во время угроз.

Фото: Игорь Терехов

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