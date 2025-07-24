Обстріл Харкова КАБами: поранено 37 людей, серед них — діти

24 липня російські війська завдали авіаудару по густонаселеному мікрорайону Харкова, застосувавши дві керовані авіабомби вагою по 250 кг.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Атака Харкова 24 липня: що відомо

Обстріл стався серед білого дня, коли на вулиці перебували люди. За попередніми даними, жертв вдалося уникнути, однак кількість постраждалих зросла до 37 осіб, серед них є діти.

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Унаслідок удару пошкоджено 20 житлових будинків: 17 багатоповерхівок та 3 приватні домогосподарства в Шевченківському та Холодногірському районах міста. Вибуховою хвилею вибито щонайменше 612 вікон, проте остаточні дані будуть після завершення поквартирного обстеження.

Також зазнали ушкоджень виробничий цех текстильного підприємства, адмінбудівля та склад комунального підприємства. Пошкоджено дорожнє покриття, знищено 7 автомобілів, ще 18 — серйозно пошкоджено.

Поруч із місцем влучання розташована електропідстанція. Її пошкодження не критичні, й енергетики планують повністю відновити електропостачання до кінця доби.

На місці працюють комунальники, рятувальники, поліція, медики, волонтери, а також загін швидкого реагування «Червоного Хреста». Розпочато роботи з закриття вибитих вікон, але частині осель потрібно попередньо прибрати уламки скла.

25 липня поряд із місцем обстрілу працюватиме мобільний ЦНАП — мешканці зможуть подати заявки на компенсацію в межах програми єВідновлення.

Потреби в евакуації наразі немає — мешканці намагаються самостійно відновити оселі. Проте міська влада готова надати тимчасове житло у гуртожитках, якщо ситуація зміниться.

Харківська міська влада закликає мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги й обов’язково ховатися в укриттях під час загроз.

Фото: Ігор Терехов

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