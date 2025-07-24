Важно, что украинцы так достойно реагируют на все события: Зеленский об акциях протеста

Уже сегодня в Верховной Раде Украины есть законопроект для полноценных гарантий независимости антикоррупционных органов. Важно, что украинцы так достойно реагируют на все события.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении за 24 июля 2025 года, реагируя на третий день протестов против закона о лишении независимости НАБУ и САП.

Зеленский о законопроекте по НАБУ и САП

— Реальные возможности проверить, чтобы не было никакого российского вмешательства. Каждый, кто имеет доступ к государственной тайне, не только в НАБУ и САП, но и ДБР, Национальной полиции — должен пройти проверку на детекторе лжи. Это должны быть регулярные проверки, — прокомментировал Зеленский внесенный законопроект.

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По словам президента, в законопроекте есть нормы, которые защищают от различных злоупотреблений.

Он утверждает, что текст законопроекта обсуждали с партнерами, правоохранителями, представителями НАБУ и САП.

— Многие предложения от наших партнеров, чтобы присоединились европейские эксперты: Великобритания, Германия, Евросоюз.

Владимир Зеленский поручил украинским чиновникам представить законопроект нашим партнерам и привлечь все необходимые экспертные возможности.

— Конечно, важно, что украинцы так достойно реагируют на все события. Украина — это люди, которые неравнодушны. Я благодарю всех, кто воюет за наше государство, кто работает ради Украины, — заявил Зеленский.

Зеленский об изменениях в Минобороны и ситуации на фронте

Президент согласовал обновление заместителей министра обороны Украины.

По его словам, команда Министерства обороны начала очень активные изменения – уже через неделю будут подписаны дополнительные контракты на дроны. Зеленский считает, что это очень важно.

Также продолжается аудит договоренностей с украинскими партнерами – есть сотни договоренностей, которые нужно реализовать и выполнить, объяснил глава государства.

— Мы обсудили вместе с министром обороны Украины и командой Офиса президента вопрос финансирования нашей обороны и воинов – устойчивость мы обеспечиваем, — сказал Зеленский.

Сегодня был доклад министра обороны вместе с руководителем ГУР Министерства обороны Украины.

— Детали непубличные, но некоторые вещи мы сделаем. Сильные вещи, — анонсировал президент.

Владимир Зеленский говорил сегодня с главнокомандующим – утром и вечером. Он заслушал доклады о фронте, позициях и активности Украины.

— Покровск – это наше ежедневное внимание. Я хочу поблагодарить каждое подразделение, которое защищает это направление. Самое сложное сейчас направление, — считает Зеленский.

Зеленский о переговорах с РФ в Турции

Президент заслушал доклад украинской переговорной команды после возвращения из Турции.

— Я очень благодарен парням за эту работу. Договоренности о дальнейших обменах — я очень надеюсь, что удастся вернуть еще наших воинов из плена, — сказал Зеленский.

По его словам, есть договоренность, что 1,2 тыс. украинских воинов вернутся домой.

— Мы помним о гражданских — обо всех, кого нужно вернуть домой, в Украину. И спасибо каждому, кто нам помогает, — подчеркнул глава государства.

Представители Украины, которые были в Турции, предложили в очередной раз российской стороне реальное, немедленное и полное прекращение огня, а также встречу лидеров, чтобы действительно принять решение для мира, заявил Зеленский.

Он утверждает, что Украина готова работать максимально быстро и продуктивно.

— Ответы России мы видим. Харьков — более 40 человек пострадали от удара. Одесса — российские дроны повредили Привоз, дома, улицы. Никополь и другие города, села Днепровщины — удары FPV по гражданским. Херсонщина — авиабомбы. Николаевщина, Запорожье — весь день удары. Конечно, на все это будем отвечать России, — убежден президент.

Зеленский о санкциях против России

Кроме того, украинская сторона продолжает работать с партнерами по санкциям против России.

Владимир Зеленский рассказал, что сегодня разговаривал с европейскими лидерами, в частности с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

— Я хочу поблагодарить за поддержку. Спасибо за готовность помогать в дипломатии в дальнейшем. Мы обсудили контакты с Америкой, другими нашими партнерами. Я очень ценю также поддержку Германии на европейском направлении, — утверждает президент.

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