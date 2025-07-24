В Раде зарегистрировали законопроект о возвращении независимости НАБУ и САП
В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект №13531, который предусматривает изменения в Уголовный процессуальный кодекс и закон о прокуратуре.
Цель инициативы — восстановить институциональную независимость НАБУ и САП после принятия закона №12414, который, по мнению правозащитников и общественности, ограничил их автономию.
Что известно о законопроекте №13531
Законопроект №13531 подан в ответ на волну критики относительно предыдущего закона. Среди инициаторов этого документа оказались и те народные депутаты, которые несколько дней назад поддерживали принятие ограничений в отношении НАБУ и САП.
Анализ голосований за закон №12414 и список авторов законопроекта №13531 свидетельствует об изменении позиции отдельных парламентариев.
В частности, за ограничение полномочий НАБУ и САП голосовали, а теперь инициируют восстановление их независимости:
- Олег Бондаренко (фракция Слуга народа)
- Людмила Буймистер (Батькивщина)
- Сергей Козырь (Слуга народа)
- Нина Южанина (Европейская солидарность)
В таблице изменений, обнародованной народным депутатом Ярославом Железняком, указано, что предлагается лишить генерального прокурора ряда противоречивых полномочий в отношении антикоррупционных органов. Среди них:
- доступ ко всем материалам расследований НАБУ;
- право давать указания детективам и менять подследственность в случае их невыполнения;
- возможность закрывать дела НАБУ на основании обращений защитников;
- решение споров относительно подследственности и подписание подозрений топ-чиновникам.
Инициативу поддержали 48 депутатов. Законопроект №13531 подписали:
- Совсун Инна (Голос)
- Железняк Ярослав (Голос)
- Радина Анастасия (Слуга народа)
- Цабаль Владимир (Голос)
- Васильченко Галина (Голос)
- Хлапук Максим (Голос)
- Арьев Владимир (Европейская солидарность)
- Фриз Ирина (Европейская солидарность)
- Геращенко Ирина (Европейская солидарность)
- Василив Игорь (Слуга народа)
- Зинкевич Яна (Европейская солидарность)
- Василенко Леся (Голос)
- Бондарь Михаил (Европейская солидарность)
- Павленко Ростислав (Европейская солидарность)
- Величкович Николай (Европейская солидарность)
- Климпуш- Цинцадзе Иванна (Европейская солидарность)
- Гончаренко Алексей (Европейская солидарность)
- Никорак Ирина (Европейская солидарность)
- Лозинский Роман (Голос)
- Вятрович Владимир (Европейская солидарность)
- Юрчишин Ярослав (Голос)
- Бобровская Соломия (Голос)
- Княжицкий Николай (Европейская солидарность)
- Стефанишина Ольга (Голос)
- Костенко Роман (Голос)
- Сирко Юлия (Голос)
- Ионова Мария (Европейская солидарность)
- Рущишин Ярослав (Голос)
- Герасимов Артур (Европейская солидарность)
- Потураев Никита (Слуга народа)
- Рудик Кира (Голос)
- Цыба Татьяна (Слуга народа)
- Бондаренко Олег (Слуга народа)
- Осадчук Андрей (Голос)
- Вениславский Федор (Слуга народа)
- Мовчан Алексей (Слуга народа)
- Саврасов Максим (Европейская солидарность)
- Буймистер Людмила (Батькивщина)
- Федина София (Европейская солидарность)
- Сюмар Виктория (Европейская солидарность)
- Козырь Сергей (Слуга народа)
- Ивченко Вадим (Батькивщина)
- Южанина Нина (Европейская солидарность)
- Наливайченко Валентин (Батькивщина)
- Савчук Оксана (внефракционная)
- Бондарь Анна (Слуга народа)
- Пипа Наталья (Голос)
- Фролов Павел (Слуга народа)
Позже президент Владимир Зеленский сообщил, что одобрил текст нового законопроекта. Он отметил, что документ будет способствовать укреплению правопорядка, гарантирует независимость антикоррупционных институтов и защитит систему от любых российских влияний.
— Текст сбалансированный. Самое главное — реальные инструменты, никаких российских связей и независимость НАБУ и САП. Законопроект сегодня будет внесен в Верховную Раду Украины. Важно, что сохраняем единство. Важно, что сохраняем независимость. Важно, что уважаем позицию всех украинцев, и благодарны каждому, кто с Украиной, — заявил глава государства.
Напомним, вчера после масштабных протестов в городах Украины Зеленский объявил о намерении зарегистрировать новый законопроект, который будет исключать любое российское влияние на антикоррупционные органы и усиливать их независимость.
Закон о НАБУ и САП
22 июля Верховная Рада приняла законопроект №12414, который существенно ослабил автономию НАБУ и САП. Новые нормы расширили полномочия генерального прокурора и позволили ему вмешиваться в деятельность антикоррупционных следственных органов.
Решение приняли вскоре после того, как 21 июля Служба безопасности Украины совместно с Офисом генпрокурора провели обыски у сотрудников НАБУ. Тогда подозрения получили несколько детективов, а также один из руководителей — Руслан Магамедрасулов. Его обвиняют в помощи отцу-бизнесмену в РФ, а также в связях с агентом ФСБ и народным депутатом Христенко.
В ответ на принятие закона в Украине началась волна протестов. Вечером 22 июля в Киеве, Львове и других городах граждане вышли на акции. Несмотря на сопротивление, вечером того же дня президент подписал закон, хотя статус подписания на сайте Рады менялся несколько раз.