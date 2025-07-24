В Раде зарегистрировали законопроект о возвращении независимости НАБУ и САП

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект №13531, который предусматривает изменения в Уголовный процессуальный кодекс и закон о прокуратуре.

Цель инициативы — восстановить институциональную независимость НАБУ и САП после принятия закона №12414, который, по мнению правозащитников и общественности, ограничил их автономию.

Что известно о законопроекте №13531

Законопроект №13531 подан в ответ на волну критики относительно предыдущего закона. Среди инициаторов этого документа оказались и те народные депутаты, которые несколько дней назад поддерживали принятие ограничений в отношении НАБУ и САП.

Сейчас смотрят

Анализ голосований за закон №12414 и список авторов законопроекта №13531 свидетельствует об изменении позиции отдельных парламентариев.

В частности, за ограничение полномочий НАБУ и САП голосовали, а теперь инициируют восстановление их независимости:

Олег Бондаренко (фракция Слуга народа)

Людмила Буймистер (Батькивщина)

Сергей Козырь (Слуга народа)

Нина Южанина (Европейская солидарность)

В таблице изменений, обнародованной народным депутатом Ярославом Железняком, указано, что предлагается лишить генерального прокурора ряда противоречивых полномочий в отношении антикоррупционных органов. Среди них:

доступ ко всем материалам расследований НАБУ;

право давать указания детективам и менять подследственность в случае их невыполнения;

возможность закрывать дела НАБУ на основании обращений защитников;

решение споров относительно подследственности и подписание подозрений топ-чиновникам.

Инициативу поддержали 48 депутатов. Законопроект №13531 подписали:

Совсун Инна (Голос)

Железняк Ярослав (Голос)

Радина Анастасия (Слуга народа)

Цабаль Владимир (Голос)

Васильченко Галина (Голос)

Хлапук Максим (Голос)

Арьев Владимир (Европейская солидарность)

Фриз Ирина (Европейская солидарность)

Геращенко Ирина (Европейская солидарность)

Василив Игорь (Слуга народа)

Зинкевич Яна (Европейская солидарность)

Василенко Леся (Голос)

Бондарь Михаил (Европейская солидарность)

Павленко Ростислав (Европейская солидарность)

Величкович Николай (Европейская солидарность)

Климпуш- Цинцадзе Иванна (Европейская солидарность)

Гончаренко Алексей (Европейская солидарность)

Никорак Ирина (Европейская солидарность)

Лозинский Роман (Голос)

Вятрович Владимир (Европейская солидарность)

Юрчишин Ярослав (Голос)

Бобровская Соломия (Голос)

Княжицкий Николай (Европейская солидарность)

Стефанишина Ольга (Голос)

Костенко Роман (Голос)

Сирко Юлия (Голос)

Ионова Мария (Европейская солидарность)

Рущишин Ярослав (Голос)

Герасимов Артур (Европейская солидарность)

Потураев Никита (Слуга народа)

Рудик Кира (Голос)

Цыба Татьяна (Слуга народа)

Бондаренко Олег (Слуга народа)

Осадчук Андрей (Голос)

Вениславский Федор (Слуга народа)

Мовчан Алексей (Слуга народа)

Саврасов Максим (Европейская солидарность)

Буймистер Людмила (Батькивщина)

Федина София (Европейская солидарность)

Сюмар Виктория (Европейская солидарность)

Козырь Сергей (Слуга народа)

Ивченко Вадим (Батькивщина)

Южанина Нина (Европейская солидарность)

Наливайченко Валентин (Батькивщина)

Савчук Оксана (внефракционная)

Бондарь Анна (Слуга народа)

Пипа Наталья (Голос)

Фролов Павел (Слуга народа)

Позже президент Владимир Зеленский сообщил, что одобрил текст нового законопроекта. Он отметил, что документ будет способствовать укреплению правопорядка, гарантирует независимость антикоррупционных институтов и защитит систему от любых российских влияний.

— Текст сбалансированный. Самое главное — реальные инструменты, никаких российских связей и независимость НАБУ и САП. Законопроект сегодня будет внесен в Верховную Раду Украины. Важно, что сохраняем единство. Важно, что сохраняем независимость. Важно, что уважаем позицию всех украинцев, и благодарны каждому, кто с Украиной, — заявил глава государства.

Напомним, вчера после масштабных протестов в городах Украины Зеленский объявил о намерении зарегистрировать новый законопроект, который будет исключать любое российское влияние на антикоррупционные органы и усиливать их независимость.

Закон о НАБУ и САП

22 июля Верховная Рада приняла законопроект №12414, который существенно ослабил автономию НАБУ и САП. Новые нормы расширили полномочия генерального прокурора и позволили ему вмешиваться в деятельность антикоррупционных следственных органов.

Решение приняли вскоре после того, как 21 июля Служба безопасности Украины совместно с Офисом генпрокурора провели обыски у сотрудников НАБУ. Тогда подозрения получили несколько детективов, а также один из руководителей — Руслан Магамедрасулов. Его обвиняют в помощи отцу-бизнесмену в РФ, а также в связях с агентом ФСБ и народным депутатом Христенко.

В ответ на принятие закона в Украине началась волна протестов. Вечером 22 июля в Киеве, Львове и других городах граждане вышли на акции. Несмотря на сопротивление, вечером того же дня президент подписал закон, хотя статус подписания на сайте Рады менялся несколько раз.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.