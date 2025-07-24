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Ирина Гамалий, редактор сайта
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В Раде зарегистрировали законопроект о возвращении независимости НАБУ и САП

Верховна Рада
Фото: Depositphotos

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект №13531, который предусматривает изменения в Уголовный процессуальный кодекс и закон о прокуратуре.

Цель инициативы — восстановить институциональную независимость НАБУ и САП после принятия закона №12414, который, по мнению правозащитников и общественности, ограничил их автономию.

Что известно о законопроекте №13531

Законопроект №13531 подан в ответ на волну критики относительно предыдущего закона. Среди инициаторов этого документа оказались и те народные депутаты, которые несколько дней назад поддерживали принятие ограничений в отношении НАБУ и САП.

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Анализ голосований за закон №12414 и список авторов законопроекта №13531 свидетельствует об изменении позиции отдельных парламентариев.

В частности, за ограничение полномочий НАБУ и САП голосовали, а теперь инициируют восстановление их независимости:

  • Олег Бондаренко (фракция Слуга народа)
  • Людмила Буймистер (Батькивщина)
  • Сергей Козырь (Слуга народа)
  • Нина Южанина (Европейская солидарность)

В таблице изменений, обнародованной народным депутатом Ярославом Железняком, указано, что предлагается лишить генерального прокурора ряда противоречивых полномочий в отношении антикоррупционных органов. Среди них:

  • доступ ко всем материалам расследований НАБУ;
  • право давать указания детективам и менять подследственность в случае их невыполнения;
  • возможность закрывать дела НАБУ на основании обращений защитников;
  • решение споров относительно подследственности и подписание подозрений топ-чиновникам.

Инициативу поддержали 48 депутатов. Законопроект №13531 подписали:

  • Совсун Инна (Голос)
  • Железняк Ярослав (Голос)
  • Радина Анастасия (Слуга народа)
  • Цабаль Владимир (Голос)
  • Васильченко Галина (Голос)
  • Хлапук Максим (Голос)
  • Арьев Владимир (Европейская солидарность)
  • Фриз Ирина (Европейская солидарность)
  • Геращенко Ирина (Европейская солидарность)
  • Василив Игорь (Слуга народа)
  • Зинкевич Яна (Европейская солидарность)
  • Василенко Леся (Голос)
  • Бондарь Михаил (Европейская солидарность)
  • Павленко Ростислав (Европейская солидарность)
  • Величкович Николай (Европейская солидарность)
  • Климпуш- Цинцадзе Иванна (Европейская солидарность)
  • Гончаренко Алексей (Европейская солидарность)
  • Никорак Ирина (Европейская солидарность)
  • Лозинский Роман (Голос)
  • Вятрович Владимир (Европейская солидарность)
  • Юрчишин Ярослав (Голос)
  • Бобровская Соломия (Голос)
  • Княжицкий Николай (Европейская солидарность)
  • Стефанишина Ольга (Голос)
  • Костенко Роман (Голос)
  • Сирко Юлия (Голос)
  • Ионова Мария (Европейская солидарность)
  • Рущишин Ярослав (Голос)
  • Герасимов Артур (Европейская солидарность)
  • Потураев Никита (Слуга народа)
  • Рудик Кира (Голос)
  • Цыба Татьяна (Слуга народа)
  • Бондаренко Олег (Слуга народа)
  • Осадчук Андрей (Голос)
  • Вениславский Федор (Слуга народа)
  • Мовчан Алексей (Слуга народа)
  • Саврасов Максим (Европейская солидарность)
  • Буймистер Людмила (Батькивщина)
  • Федина София (Европейская солидарность)
  • Сюмар Виктория (Европейская солидарность)
  • Козырь Сергей (Слуга народа)
  • Ивченко Вадим (Батькивщина)
  • Южанина Нина (Европейская солидарность)
  • Наливайченко Валентин (Батькивщина)
  • Савчук Оксана (внефракционная)
  • Бондарь Анна (Слуга народа)
  • Пипа Наталья (Голос)
  • Фролов Павел (Слуга народа)

Позже президент Владимир Зеленский сообщил, что одобрил текст нового законопроекта. Он отметил, что документ будет способствовать укреплению правопорядка, гарантирует независимость антикоррупционных институтов и защитит систему от любых российских влияний.

— Текст сбалансированный. Самое главное — реальные инструменты, никаких российских связей и независимость НАБУ и САП. Законопроект сегодня будет внесен в Верховную Раду Украины. Важно, что сохраняем единство. Важно, что сохраняем независимость. Важно, что уважаем позицию всех украинцев, и благодарны каждому, кто с Украиной, — заявил глава государства.

Напомним, вчера после масштабных протестов в городах Украины Зеленский объявил о намерении зарегистрировать новый законопроект, который будет исключать любое российское влияние на антикоррупционные органы и усиливать их независимость.

Закон о НАБУ и САП

22 июля Верховная Рада приняла законопроект №12414, который существенно ослабил автономию НАБУ и САП. Новые нормы расширили полномочия генерального прокурора и позволили ему вмешиваться в деятельность антикоррупционных следственных органов.

Решение приняли вскоре после того, как 21 июля Служба безопасности Украины совместно с Офисом генпрокурора провели обыски у сотрудников НАБУ. Тогда подозрения получили несколько детективов, а также один из руководителей — Руслан Магамедрасулов. Его обвиняют в помощи отцу-бизнесмену в РФ, а также в связях с агентом ФСБ и народным депутатом Христенко.

В ответ на принятие закона в Украине началась волна протестов. Вечером 22 июля в Киеве, Львове и других городах граждане вышли на акции. Несмотря на сопротивление, вечером того же дня президент подписал закон, хотя статус подписания на сайте Рады менялся несколько раз.

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