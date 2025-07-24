Важливо, що українці так достойно реагують на всі події: Зеленський про акції протесту

Вже сьогодні у Верховній Раді України є законопроєкт для повноцінних гарантій незалежності антикорупційних органів. Важливо, що українці так достойно реагують на всі події.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні за 24 липня 2025 року, реагуючи на третій день протестів проти закону щодо позбавлення незалежності НАБУ і САП.

Зеленський про законопроєкт щодо НАБУ і САП

– Реальні можливості перевірити, щоб не було жодного російського втручання. Кожен, хто має доступ до державної таємниці, не тільки в НАБУ та САП, але й ДБР, Національна поліція – має пройти перевірки на детекторі брехні. Це мають бути регулярні перевірки, – прокоментував Зеленський внесений законопроєкт.

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За словами президента, у законопроєкті є норми, які убезпечують від різних зловживань.

Він стверджує, що текст законопроєкту обговорювали з партнерами, правоохоронцями, представниками НАБУ та САП.

– Багато пропозицій від наших партнерів, щоб долучились європейські експерти: Британія, Німеччина, Євросоюз.

Володимир Зеленський доручив українським урядовцям представити законопроєкт нашим партнерам і залучити всі необхідні експертні можливості.

– Звісно, важливо, що українці так достойно реагують на всі події. Україна – це люди, які небайдужі. Я дякую всім, хто воює заради нашої держави, хто працює заради України, – заявив Зеленський.

Зеленський про зміни у Міноборони та ситуацію на фронті

Президент погодив оновлення заступників міністра оборони України.

За його словами, команда Міністерства оборони почала дуже активні зміни – є вже за тиждень і додаткові підписані контракти на дрони. Зеленський вважає, що це дуже важливо.

Також триває аудит домовленостей з українськими партнерами – є сотні домовленостей, які треба реалізовувати та виконати, пояснив глава держави.

– Ми обговорили разом з міністром оборони України та командою Офісу президента питання фінансування нашої оборони і воїнів – стійкість ми забезпечуємо, – сказав Зеленський.

Сьогодні була доповідь міністра оборони разом із керівником ГУР Міністерства оборони України.

– Деталі непублічні, але деякі речі ми зробимо. Сильні речі, – анонсував президент.

Володимир Зеленський говорив сьогодні з головнокомандувачем – вранці та ввечері. Він заслухав доповіді про фронт, позиції та активність України.

– Покровськ – це наша щоденна увага. Я хочу подякувати кожному підрозділу, який захищає цей напрямок. Найскладніший зараз напрямок, – вважає Зеленський.

Зеленський про переговори з РФ у Туреччині

Президент заслухав доповідь української перемовної команди після повернення з Туреччини.

– Я дуже вдячний хлопцям за цю роботу. Домовленості щодо подальших обмінів – я дуже сподіваюсь, що вдасться повернути ще наших воїнів із полону, – сказав Зеленський.

За його словами, є домовленість, що 1,2 тис. українських воїнів повернеться додому.

– Ми пам’ятаємо про цивільних – про всіх, кого треба повернути додому, в Україну. І дякую кожному, хто нам допомагає, – наголосив глава держави.

Представники України, які були в Туреччині, запропонували вже вкотре російській стороні реальне, негайне та повне припинення вогню, а також зустріч лідерів, щоб справді ухвалити рішення для миру, заявив Зеленський.

Він стверджує, що Україна готова працювати максимально швидко та продуктивно.

– Відповіді Росії ми бачимо. Харків – понад 40 людей постраждали від удару. Одеса – російські дрони пошкодили Привоз, будинки, вулиці. Нікополь та інші міста, села Дніпровщини – удари FPV по цивільних. Херсонщина – авіабомби. Миколаївщина, Запоріжжя – весь день удари. Звісно, на це все відповідатимемо Росії, – переконаний президент.

Зеленський про санкції проти Росії

Крім цього, українська сторона продовжує працювати з партнерами щодо санкцій проти Росії.

Володимир Зеленський розповів, що говорив сьогодні з європейськими лідерами, зокрема прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером і канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

– Я хочу подякувати за підтримку. Дякую за готовність допомагати в дипломатії надалі. Ми обговорили контакти з Америкою, іншими нашими партнерами. Я дуже ціную також підтримку Німеччини на європейському напрямку, – стверджує президент.

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