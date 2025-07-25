Дрон Черника: характеристики и чем опасен

В июне РФ впервые применила дрон Черника для атаки по Харькову. А 22 июля было зафиксировано два прилета вражеского БпЛА Черника в Индустриальном районе города: к счастью, обошлось без пострадавших.

25 июля враг снова ударил дроном Черника по центральной части Харькова – в Киевском районе. Беспилотник попал в дорогу, рядом с которой расположены жилые дома и медицинское учреждение, повреждения получил многоквартирный дом.

Что известно о характеристиках росийского БпЛА — читайте в материале на Фактах ICTV.

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Дрон Черника: что о нем известно

По информации издания Defense Express, дроны этой серии изготавливаются в двух вариантах: легкая Черника-1 и более тяжелая Черника-2.

Их нельзя назвать новыми, ведь еще в марте 2024 года было известно об изготовлении более 7,5 тыс. единиц Черника-1, в апреле — о более 4 тыс. Черника-2.

Первый представляет собой дрон-камикадзе типа “летающее крыло”, изготовленный из пенопласта. Имеет дальность поражения до 80 км, запускается из катапульты или с рук, имеет боевую часть массой 0,7 кг, вероятно, осколочно-фугасного типа. В основном применяется против автотранспортной техники и пехоты.

Вторую версию эксперименты называют более опасной, поскольку Черника-2 имеет боевую часть массой до 3,5 кг. И предназначен он для поражения блиндажей и тяжелой техники. А дальность поражения — до 100 км.

Характеристики дрона Черника:

максимальная дальность поражения — от 80 до 100 км;

максимальная высота полета — до 1,5 км;

крейсерская скорость — 75 км/ч;

боевая часть — от 0,7 до 3,5 кг;

имеет функцию донаведения на цель.

Именно из-за наличия функции донаведения на цель, по некоторым данным, делает дрон Черника не восприимчив к действию РЭБ.

Кроме того, Черника-2 оборудована функцией автопилота до определенного района цели, благодаря чему оператору не нужно постоянно осуществлять управление, а только на конечном участке полета.

— Это в сочетании с их, вероятно, низкой стоимостью, делает их массовыми и очень опасным. По своей концепции их можно сравнить с другим российским дроном Молнии, который также в своей конструкции использует простые материалы, — отмечают эксперты издания.

Они говорят, что им эффективно противодействуют украинские зенитные FPV-дроны, которые уже отметились сбитием трех дронов Черника-2, а также РЭБ — несмотря на функцию донаведения и автоматический полет в район цели, без связи они также не способны выполнять задачи.

Фото: Defense Express

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