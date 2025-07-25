Дрон Черніка: характеристики та чим небезпечний

У червні РФ вперше застосувала дрон Черніка для атаки по Харкову. А 22 липня було зафіксовано два прильоти ворожого БпЛА Черніка в Індустріальному районі міста: на щасті, обійшлося без постраждалих.

25 липня ворог знову вдарив дроном Черніка по центральній частині Харкова – у Київському районі. Безпілотник влучив у дорогу, поряд із якою розташовані житлові будинки та медичний заклад, пошкоджень зазнав багатоквартирний будинок.

Що відомо про характеристики російського БпЛА – читайте у матеріалі на Фактах ICTV.

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Дрон Черніка: що про нього відомо

За інформацією видання Defense Express, дрони цієї серії виготовляються у двох варіантах: легка Черніка-1 та важча Черника-2.

Їх не можна назвати новими, адже ще у березні 2024 року було відомо про виготовлення понад 7,5 тис. одиниць Черніка-1, у квітні – про понад 4 тис. Черніка-2.

Перший є дроном-камікадзе типу “літаюче крило”, який виготовлено з пінопласту. Має дальність ураження до 80 км, запускається з катапульти або з рук, має бойову частину масою 0,7 кг, ймовірно, уламково-фугасного типу. Здебільшого застосовується проти автотранспортної техніки та піхоти.

Другу версію експери називають небезпечнішою, адже Черника-2 має бойову частину масою до 3,5 кг. І призначений він для ураження бліндажів та важкої техніки. А діальність ураження – до 100 км.

Характеристики дрона Черніка:

максимальна дальність ураження – від 80 до 100 км;

максимальна висота польоту – до 1,5 км;

крейсерська швидкість – 75 км/год;

бойова частина – від 0,7 до 3,5 кг;

має функцію донаведення на ціль.

Саме через наявність функції донаведення на ціль, за деякими даними, робить дрон Черніка не сприйнятливий до дії РЕБ.

Окрім того, Черніка-2 обладнана функцією автопілоту до визначеного району цілі, завдяки чому оператору не потрібно постійно здійснювати керування, а тільки на кінцевій ділянці польоту.

– Це у поєднанні з їхньою, ймовірно, низькою вартістю, робить їх масовими та дуже небезпечним. За своєю концепцією їх можна порівняти з іншим російським дроном Молні, який також у своїй конструкції використовує прості матеріали, – зауважують експерти видання.

Вони кажуть, що їм ефективно протидіють українські зенітні FPV-дрони, які вже відзначились збиттям трьох дронів Черніка-2, а також РЕБ – попри функцію донаведення та автоматичний політ до району цілі, без зв’язку вони також не здатні виконувати завдання.

Фото: Defense Express

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