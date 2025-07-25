Думаю, за законопроект №13533 проголосуют депутаты – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Верховная Рада одобрит зарегистрированный им законопроект №13533.

Об этом сообщил сам глава государства.

Зеленский – о законопроекте №13533

– Законопроект №13533 зарегистрирован. Я думаю, что за него проголосуют. Я хочу, чтобы это произошло, – подчеркнул президент.

Также Зеленский рассказал о разговоре с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Лондон заверил в неизменности поддержки Украины, несмотря на любые внутренние процессы.

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— Я разговаривал со Стармером, премьер-министром Великобритании. И он сказал, что если тебе нужно, мы все будем поддерживать; мы точно понимаем, что у вас там есть вопросы – они внутренние. Помощь точно не уменьшится. Все все понимают, – добавил Зеленский.

Что означает законопроект №13533

Законопроект №13533 является шагом к восстановлению независимости антикоррупционной инфраструктуры.

Он отменяет ограничения, введенные законом №4555-ІХ, в частности по САП, и декларирует намерение оградить органы от внешнего влияния.

Однако есть риски потери автономии НАБУ и САП из-за проверок и полиграфов, кадровые гарантии остаются неурегулированными. Подробнее об этом – читайте в материале на Фактах ICTV.

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