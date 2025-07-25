Думаю, за законопроект №13533 проголосуют депутаты – Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Верховная Рада одобрит зарегистрированный им законопроект №13533.
Об этом сообщил сам глава государства.
Зеленский – о законопроекте №13533
– Законопроект №13533 зарегистрирован. Я думаю, что за него проголосуют. Я хочу, чтобы это произошло, – подчеркнул президент.
Также Зеленский рассказал о разговоре с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Лондон заверил в неизменности поддержки Украины, несмотря на любые внутренние процессы.
— Я разговаривал со Стармером, премьер-министром Великобритании. И он сказал, что если тебе нужно, мы все будем поддерживать; мы точно понимаем, что у вас там есть вопросы – они внутренние. Помощь точно не уменьшится. Все все понимают, – добавил Зеленский.
Что означает законопроект №13533
Законопроект №13533 является шагом к восстановлению независимости антикоррупционной инфраструктуры.
Он отменяет ограничения, введенные законом №4555-ІХ, в частности по САП, и декларирует намерение оградить органы от внешнего влияния.
Однако есть риски потери автономии НАБУ и САП из-за проверок и полиграфов, кадровые гарантии остаются неурегулированными. Подробнее об этом – читайте в материале на Фактах ICTV.