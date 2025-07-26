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Юлія Захарченко, редакторка стрічки
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Не може бути жодної тиші у відповідь після російських ударів – Зеленський

Зеленський
Фото: Офіс президента

Не може бути жодної тиші у відповідь після російських комбінованих ударів дронами, ракетами та балістикою – це забезпечують українські далекобійні дрони.

Про це заявив президент Володимир Зеленський після ранкових доповідей міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка та військових.

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– Вночі росіяни завдали комбінованого удару: ракети, зокрема балістика та дрони. Били по лінії Сумщина – Харківщина – Дніпропетровщина, – заявив глава держави.

За його словами, рятувальники одразу відреагували на російські обстріли.

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Володимир Зеленський подякував за незмінну оперативність допомоги нашим людям.

– Є поранені внаслідок російського удару. На жаль, також є загиблі. Мої співчуття, – зазначив президент.

На думку глави держави, точно не може бути жодної тиші у відповідь на такі удари, а українські далекобійні дрони це забезпечують.

Він переконаний, що російські військові підприємства, логістика, аеропорти мають відчувати, що війна РФ має для них реальні наслідки.

Влучність українських дронів і щоденний характер відповідей – це один з аргументів, які точно наблизять мир, резюмував Володимир Зеленський.

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