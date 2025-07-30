Сколько украинцев поддерживают митинги против закона №12414 — результаты опроса

О поддержке протестов против законопроекта №12414, предусматривающего изменения в деятельности НАБУ и САП, заявило большинство украинцев

Об этом свидетельствуют данные опроса Gradus Research.

Большинство украинцев поддерживают протесты против закона №12414

По данным свежего опроса Gradus Research, 96% опрошенных осведомлены о ходе протестов. В частности, 69% опрошенных полностью или частично поддерживают протестующих. В то же время 43% респондентов готовы присоединиться к протестам лично.

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В частности, 63% респондентов убеждены, что эти акции действительно будут оказывать влияние на ситуацию.

Самый высокий уровень поддержки среди молодежи, жителей западного региона и Киева, респондентов с высшим образованием (в том числе незаконченного высшего). Однако, в целом по всем социально-демографическим группам уровень поддержки митингом выше 50%.

В то же время, 43% выразили готовность лично присоединиться к протестам, что говорит о высокой готовности общества перейти от позиции наблюдателя к позиции участника.

По мнению 63% респондентов, митинги “будут оказывать влияние на ситуацию”, из них 27% считают, что он будет существенным.

– Это свидетельствует о сохранении веры в силу гражданского давления как эффективного инструмента корректировки курса развития государства, – говорится в опросе.

На открытый вопрос “почему люди протестуют?” респонденты чаще всего отвечали: “против ограничения полномочий НАБУ и САП” (18%), “из-за коррупции в стране” — 14% и “за справедливость” — 8%.

К тому же, чаще всего на закрытый вопрос о возможных причинах протестов респонденты выбирали: “опасность ослабления независимости НАБУ и САП” (43%), “риск политического влияния на антикоррупционные органы” (46%) и “общее недоверие к власти” (38%).

Основными ориентирами для общества остаются справедливость, борьба с коррупцией и свобода слова. Эти ценности важными назвали более 95% опрошенных, независимо от возраста, пола или региона. Кроме того, высокий уровень важности также имеют поддержка ВСУ (92%) и соблюдение процедур в парламенте (87%). В систему общественных приоритетов также входит Европейская интеграция Украины, хотя и несколько ниже в рейтинге (72%).

Исследование проведено исследовательской компанией Gradus Research. Метод – самозаполнение анкеты в мобильном приложении Gradus. Выборка отражает структуру населения городов с количеством жителей более 50 тысяч в возрасте 18-60 лет по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региону, за исключением временно оккупированных территорий и територий ведения активных боевых действий.

Опрос был проведен 25-26 июля 2025 года. Размер подборки: 1000 респондентов.

Напомним, что 22 июля в ряде городов Украины прошли митинги против законопроекта №12414 после того, как Верховная Рада проголосовала в целом за соответствующий нормативный акт. Они продолжались несколько дней.

В антикоррупционных органах говорят, что эти правки подразумевают подчинение деятельности НАБУ и САП генпрокурору.

Впоследствии Зеленский внес в Верховную Раду новый законопроект по НАБУ и САП, возвращающий полномочия этим органам. Глава страны подчеркнул – принципиально, что украинцы так достойно реагируют на все действия.

Сегодня, 30 июля, Профильный комитет Рады поддержал закон Зеленского по НАБУ и САП.

Фото: Кристина Гавриш

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