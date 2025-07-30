Скільки українців підтримують мітинги проти закону №12414 – результати опитування

Про підтримку протестів проти законопроєкту №12414, який передбачає зміни у діяльності НАБУ і САП, заявили більшість українців

Про це свідчать дані опитування Gradus Research.

Більшість українців підтримують протести проти закону №12414

За даними свіжого опитування Gradus Research, 96% опитаних обізнані щодо перебігу протестів. Зокрема 69% опитаних повністю або частково підтримують протестувальників. Водночас 43% респондентів готові доєднатися до протестів особисто.

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Зокрема 63% респондентів переконані, що ці акції справді матимуть вплив на ситуацію.

Найвищий рівень підтримки — серед молоді, мешканців західного регіону та Києва, респондентів із вищою освітою (в тому числі незакінченої вищої). Однак, в цілому по всіх соціально-демографічних групах рівень підтримки мітингим є вищим за 50%.

Водночас 43% висловили готовність особисто долучитися до протестів, що каже про високу готовність суспільства перейти від позиції спостерігача до позиції учасника.

На думку 63% респондентів, мітинги “матимуть вплив на ситуацію”, з них 27% вважають, що він буде суттєвим.

– Це свідчить про збереження віри в силу громадянського тиску як ефективного інструменту коригування курсу розвитку держави, – йдеться в опитуванні.

На відкрите питання “чому люди протестують?” респонденти найчастіше відповідали: “проти обмеження повноважень НАБУ і САП” (18%), “через корупцію в країні” — 14% і “за справедливість” — 8%.

До того ж, найчастіше на закрите запитання про можливі причини протестів респонденти обирали: “небезпека послаблення незалежності НАБУ і САП” (43%), “ризик політичного впливу на антикорупційні органи” (46%) і “загальна недовіра до влади” (38%).

Основними орієнтирами для українського суспільства залишаються справедливість, боротьба з корупцією та свобода слова. Ці цінності важливими назвали понад 95% опитаних, незалежно від віку, статі чи регіону. Крім того, високий рівень важливості також мають підтримка ЗСУ (92%) та дотримання процедур у парламенті (87%). До системи суспільних пріоритетів також входить Європейська інтеграція України, хоч і дещо нижче у рейтингу (72%).

Дослідження проведене дослідницькою компанією Gradus Research. Метод – самозаповнення анкети в мобільному додатку Gradus. Вибірка відображає структуру населення міст з кількістю мешканців більше 50 тисяч у віці 18-60 років за статтю, віком, розміром населеного пункту та регіоном, за виключенням тимчасово окупованих територій та територій ведення активних бойових дій.

Опитування було проведено 25-26 липня 2025 року. Розмір вибірки: 1000 респондентів.

Нагадаємо, що 22 липня мітинги проти законопроєкту №12414 спалахнули у низці міст України після того, як Верховна Рада проголосувала в цілому за відповідний нормативний акт. Вони тривали декілька днів.

В антикорупційних органах кажуть, що ці правки передбачають підпорядкування діяльності НАБУ та САП генпрокурору.

Згодом Зеленський вніс до Верховної Ради новий законопроєкт щодо НАБУ та САП, який повертає повноваження цим органам. Глава держави наголосив – важливо, що українці так гідно реагують на всі події.

Сьогодні, 30 липня, Профільний комітет Ради підтримав закон Зеленського щодо НАБУ та САП.

Фото: Христина Гавриш

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