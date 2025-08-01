12% учеников не сдали НМТ: в МОН объяснили, какие есть варианты для поступающих

В этом году 12% участников национального мультипредметного теста (НМТ), а это примерно 25 тысяч человек, не преодолели проходного порога.

Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий в телемарафоне Єдині новини.

Неудача на НМТ: абитуриентам предлагают альтернативы

По его словам, такие абитуриенты не остаются без выбора.

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— У них есть возможность поступить в колледжи. В следующем году написать еще раз НМТ. Или закончить колледж и идти на рынок труда — они очень востребованы. Или позже поступить прямо на второй курс, — отметил он.

В Министерстве убеждены, что более взвешенный подход к выбору образования идет на пользу всем сторонам.

— Если мы имеем более сознательного абитуриента, то это лучше и для самого абитуриента, и для студента, и для системы высшего образования в целом, — добавил Винницкий.

Напомним, 1 августа стал последним днем подачи заявлений в рамках вступительной кампании 2025 года.

Предварительно известно, что было создано почти 210 тысяч электронных кабинетов. В первую неделю работы системы зарегистрировали 127 тысяч кабинетов.

Общий объем государственного заказа — около 65 тысяч мест, не считая военные специальности.

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