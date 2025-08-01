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Юлия Гайдук, редакторка ленты
6 мин.

Сколько McDonald’s в Киеве в 2025 году и где они расположены

скільки McDonald's у Києві

В соответствии со стратегией расширения, компания McDonald’s продолжает строить заведения в городах-миллионниках, областных центрах и на оживленных автодорогах.

Где в Киеве можно посетить McDonald’s и что известно об открытии новых ресторанов быстрого питания — читайте в материале Фактов ICTV.

Сколько McDonald’s в Киеве в 2025 году

Сейчас в Киеве в 2025 году расположено 48 ресторанов быстрого питания McDonald’s, в Киевской области работают — 12. Эти показатели соответствуют довоенному уровню бизнес-присутствия.

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McDonald’s продолжает запускать новые рестораны и обновлять уже существующие заведения в Украине. Модернизация включает внедрение современного дизайна, который будет соответствовать актуальным фирменным стандартам, а также развитие инклюзивной среды и цифровых сервисов.

Где в Киеве посетить McDonald’s

McDonald’s продолжает активно работать в разных районах Киева. В частности, в крупных ТРЦ, возле метро, транспортных узлов, жилых массивов и автодорог.

Где можно посетить рестораны McDonald’s в Киеве:

  • в торговых центрах (ТРЦ) — Ocean Plaza, Lavina Mall, Gulliver, River Mall, SkyMall, Dream Town, Lavina Mall, ТЦ April City;
  • возле центрального железнодорожного вокзала Киев-Пассажирский, Вокзальная площадь, 2, метро Вокзальная;
  • рядом со станциями метро — Лукьяновская, Крещатик, Площа Украинских Героев, Житомирская, Бориспольская (на пересечении проспекта Николая Бажана и Харьковского шоссе), Демеевская.

Эти точки пользуются повышенной популярностью среди местных жителей и туристов.

Также посетить заведения McDonald’s в Киеве можно по адресам:

  • улица Ивана Миколайчука, 16;
  • улица Архитектора Вербицкого, 1;
  • просп. Леонида Каденюка, 2-а;
  • бульвар Николая Михновского, 33а;
  • улица Михаила Гришко, 7;
  • проспект Николая Бажана, 8;
  • Броварской проспект, 27;
  • улица Евгения Сверстюка, 1;
  • проспект Николая Бажана, 3Б;
  • улица Гната Хоткевича, 1в;
  • улица Большая Васильковская, 22;
  • проспект Николая Бажана, 19-Б;
  • ул. Антоновича, 176;
  • улица Юрия Ильенко, 3;
  • улица Ивана Мазепы, 1;
  • Боричев спуск, 10А;
  • проспект Романа Шухевича, 2-т;
  • улица Большая Васильковская, 22;
  • улица Богдана Хмельницкого, 4;
  • улица Софиевская, 1/2;
  • ул. Рональда Рейгана, 4;
  • улица Борщаговская, 2-б;
  • улица Георгия Кирпы, 5-а;
  • улица Сичеславская, 6;
  • проспект Степана Бандеры, 12А;
  • проспект Владимира Ивасюка;
  • проспект Степана Бандеры, 36;
  • улица Вышгородская, 33-а;
  • улица Николая Лаврухина, 4;
  • Берестейский проспект, 138;
  • проспект Леся Курбаса, 19-а;
  • проспект Академика Палладина, 46;
  • Кольцевая дорога, 14-в;
  • улица Вадима Гетьмана, 1;
  • проспект Степана Бандеры, 12А;
  • ул. Гната Юры, 13;
  • улица Григоровича-Барского, 1;
  • Оболонский проспект, 26A;
  • Чернобаевская пл., 1;
  • Кольцевая дорога, 1;
  • Оболонский проспект, 1б;
  • Брестский проспект, 65-я;
  • проспект Академика Палладина, 7;
  • просп. Европейского Союза, 47;
  • улица Берковецкая, 6д;
  • Севастопольская площадь 1;
  • Софиевская Борщаговка.

Строится McDonald’s на улице Елены Пчилки, 1, заведение на улице Оноре де Бальзака, 2а — временно закрыто.

Мы рассказали, сколько McDonald’s будет в Киеве в 2025 году, однако это не окончательные показатели, ведь их количество в течение года может расти в соответствии с планом расширения.

В частности, в пресс-службе Дарницкой РГА сообщили, что в 2025 году на проспекте Петра Григоренко, 1-Г состоится открытие нового современного укрытия, в котором будет работать ресторан McDonald’s с McDrive и 99 посадочными местами.

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Фото: McDonald’s

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