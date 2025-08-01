Сколько McDonald’s в Киеве в 2025 году и где они расположены

В соответствии со стратегией расширения, компания McDonald’s продолжает строить заведения в городах-миллионниках, областных центрах и на оживленных автодорогах.

Где в Киеве можно посетить McDonald’s и что известно об открытии новых ресторанов быстрого питания — читайте в материале Фактов ICTV.

Сколько McDonald’s в Киеве в 2025 году

Сейчас в Киеве в 2025 году расположено 48 ресторанов быстрого питания McDonald’s, в Киевской области работают — 12. Эти показатели соответствуют довоенному уровню бизнес-присутствия.

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McDonald’s продолжает запускать новые рестораны и обновлять уже существующие заведения в Украине. Модернизация включает внедрение современного дизайна, который будет соответствовать актуальным фирменным стандартам, а также развитие инклюзивной среды и цифровых сервисов.

Где в Киеве посетить McDonald’s

McDonald’s продолжает активно работать в разных районах Киева. В частности, в крупных ТРЦ, возле метро, транспортных узлов, жилых массивов и автодорог.

Где можно посетить рестораны McDonald’s в Киеве:

в торговых центрах (ТРЦ) — Ocean Plaza, Lavina Mall, Gulliver, River Mall, SkyMall, Dream Town, Lavina Mall, ТЦ April City;

возле центрального железнодорожного вокзала Киев-Пассажирский, Вокзальная площадь, 2, метро Вокзальная;

рядом со станциями метро — Лукьяновская, Крещатик, Площа Украинских Героев, Житомирская, Бориспольская (на пересечении проспекта Николая Бажана и Харьковского шоссе), Демеевская.

Эти точки пользуются повышенной популярностью среди местных жителей и туристов.

Также посетить заведения McDonald’s в Киеве можно по адресам:

улица Ивана Миколайчука, 16;

улица Архитектора Вербицкого, 1;

просп. Леонида Каденюка, 2-а;

бульвар Николая Михновского, 33а;

улица Михаила Гришко, 7;

проспект Николая Бажана, 8;

Броварской проспект, 27;

улица Евгения Сверстюка, 1;

проспект Николая Бажана, 3Б;

улица Гната Хоткевича, 1в;

улица Большая Васильковская, 22;

проспект Николая Бажана, 19-Б;

ул. Антоновича, 176;

улица Юрия Ильенко, 3;

улица Ивана Мазепы, 1;

Боричев спуск, 10А;

проспект Романа Шухевича, 2-т;

улица Большая Васильковская, 22;

улица Богдана Хмельницкого, 4;

улица Софиевская, 1/2;

ул. Рональда Рейгана, 4;

улица Борщаговская, 2-б;

улица Георгия Кирпы, 5-а;

улица Сичеславская, 6;

проспект Степана Бандеры, 12А;

проспект Владимира Ивасюка;

проспект Степана Бандеры, 36;

улица Вышгородская, 33-а;

улица Николая Лаврухина, 4;

Берестейский проспект, 138;

проспект Леся Курбаса, 19-а;

проспект Академика Палладина, 46;

Кольцевая дорога, 14-в;

улица Вадима Гетьмана, 1;

проспект Степана Бандеры, 12А;

ул. Гната Юры, 13;

улица Григоровича-Барского, 1;

Оболонский проспект, 26A;

Чернобаевская пл., 1;

Кольцевая дорога, 1;

Оболонский проспект, 1б;

Брестский проспект, 65-я;

проспект Академика Палладина, 7;

просп. Европейского Союза, 47;

улица Берковецкая, 6д;

Севастопольская площадь 1;

Софиевская Борщаговка.

Строится McDonald’s на улице Елены Пчилки, 1, заведение на улице Оноре де Бальзака, 2а — временно закрыто.

Мы рассказали, сколько McDonald’s будет в Киеве в 2025 году, однако это не окончательные показатели, ведь их количество в течение года может расти в соответствии с планом расширения.

В частности, в пресс-службе Дарницкой РГА сообщили, что в 2025 году на проспекте Петра Григоренко, 1-Г состоится открытие нового современного укрытия, в котором будет работать ресторан McDonald’s с McDrive и 99 посадочными местами.

Фото: McDonald’s

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